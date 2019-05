Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund wird eine inflationsindexierte Bundesanleihe im Umfang von 500 Millionen Euro am 4. Juni am Markt platzieren. Wie die Bundesbank am Freitag mitteilte, handelt es sich um eine Aufstockung eines bereits aufgelegten Papiers. Das Emissionsvolumen beinhaltet wie üblich eine Tranche, die zum Zwecke der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes genommen wird. Zu der geplanten Transaktion wurden folgende Details genannt:

=== Auktionstag: 4. Juni 2019 Emission: 0,50%-ige inflationsindexierte Bundesanleihe mit Laufzeit 15. April 2030 Volumen: 500 Mio EUR Wertstellung: 6. Juni 2019 ===

