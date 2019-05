Zum Internationalen Kindertag am 1. Juni fordert der Sozialverband VdK, den Kampf gegen Kinderarmut ganz oben auf die politische Tagesordnung zu setzen. VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte am Freitag in Berlin: "Die Armut von Kindern und Jugendlichen ist ein Skandal und sollte uns alle alarmieren". Bentele forderte ein "Bündel von Maßnahmen", um Kinderarmut zu stoppen, zum Beispiel eine sofortige Erhöhung der Hartz-IV-Sätze für "die von Armut am stärksten betroffenen Kinder".

Kinder und Jugendliche müssten außerdem einen besseren Zugang zu den Leistungen aus dem sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket bekommen - das sind zum Beispiel Zuschüsse zu Sportvereinen, Klassenfahrten oder für den Musikunterricht. Diese Leistungen müssten übersichtlicher gestaltet und der Zugang dazu unbürokratischer werden, fordert der VdK./jr/DP/zb

