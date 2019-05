publity erwartet 2019 Verdoppelung des IFRS-Konzernüberschusses auf rd. 50 Mio. Euro und signifikante Steigerung der Assets under Management DGAP-Ad-hoc: publity AG / Schlagwort(e): Prognose/Sonstiges publity erwartet 2019 Verdoppelung des IFRS-Konzernüberschusses auf rd. 50 Mio. Euro und signifikante Steigerung der Assets under Management 31.05.2019 / 12:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR publity erwartet 2019 Verdoppelung des IFRS-Konzernüberschusses auf rd. 50 Mio. Euro und signifikante Steigerung der Assets under Management Frankfurt, 31.05.2019 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) erwartet für 2019 eine Steigerung ihres IFRS-Konzernüberschusses auf rund 50 Mio. Euro. Dies bedeutet etwa eine Verdoppelung gegenüber dem Konzerngewinn des Geschäftsjahrs 2018 von 24,6 Mio. Euro. Die positive Entwicklung des Asset-Management-Bereichs sowie des eigenen Immobilienbestands, der durch Zukäufe weiter ausgebaut werden soll, dürfte Treiber des Gewinnsprungs sein. Die Assets under Management hat publity bereits von 4,6 Mrd. Euro zum Ende 2018 auf nunmehr rd. 5,0 Mrd. Euro gesteigert und geht von einem weiteren signifikanten Wachstum im Geschäftsjahr 2019 aus. ERLÄUTERUNGSABSCHNITT Im Rahmen der Zusammenarbeit mit institutionellen Investoren erhält publity sog. Finders Fees beim Objektankauf, wird für das laufende Asset Management honoriert und ist an dem gewinnbringenden Verkauf der Immobilien signifikant beteiligt. Neben dem Asset Management für institutionelle Investoren baut publity seit Ende 2018 einen eigenen Bestand an ausgewählten Immobilien auf. Das Immobilienportfolio umfasst momentan fünf nahezu vollständig vermietete Objekte mit einer Gesamtmietfläche von knapp 178.000 Quadratmetern und einem Gesamtwert von ca. 501 Mio. Euro. Erst unlängst wurde das eigene Portfolio durch den Kauf von zwei Immobilien in Frankfurt am Main erweitert. Dazu gehören das Bürohochhaus "Access Tower" mit einer vermietbaren Fläche von knapp 21.000 Quadratmetern und der "St. Martin Tower" mit 26.000 Quadratmetern Mietfläche. Ebenfalls in 2019 wurde die "Karstadt-Zentrale" in Essen mit einer Gesamtmietfläche von rund 100.000 Quadratmetern erworben. Lediglich beim "Access Tower" ist der Übergang von Nutzen und Lasten noch nicht erfolgt. Positiv auf den weiteren zügigen Ausbau des Immobilienbestands wirkt sich die im April 2019 abgeschlossene Kooperation mit den renommierten Finanzierungs- und Investitionspartnern Meritz Financial Group und IGIS Asset Management aus. Im Zuge dieser Kooperation sind in den kommenden 18 Monaten Investitionen in den Immobilienbestand der publity AG im höheren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich geplant. Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG: "Der Fokus unserer Geschäftstätigkeit bleibt auch weiterhin das Asset Management von deutschen Büroimmobilien für institutionelle Investoren. Daneben werden wir auch künftig unseren eigenen Immobilienbestand deutlich ausbauen. Somit profitieren wir vollumfänglich von den Wertsteigerungen." Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de 31.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4 60306 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5 WKN: 697250, A169GM Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 817889 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 817889 31.05.2019 CET/CEST ISIN DE0006972508 DE000A169GM5 AXC0144 2019-05-31/12:41