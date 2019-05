Hannover (ots) - Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, spricht sich nach der Europa-Wahl für verstärkte internationale Anstrengungen bei der Rettung und Aufnahme von Geflüchteten aus. 2019 dürfe jetzt nicht zu einem verlorenen Jahr für die Seenotrettung im Mittelmeer werden, so Bedford-Strohm. Am kommenden Sonntag (2.6.2019) bricht der Ratsvorsitzende zu einem kurzfristigen Besuch nach Sizilien auf, um sich vor Ort über den Stand von zivilen Seenotrettungs- und Hilfs-Projekten für Geflüchtete zu informieren.



Ein persönliches Statement Bedford-Strohms zu dem Vor-Ort-Termin finden Sie unter https://youtu.be/EiJh9teJMlI



Weitere Informationen zum Thema unter www.ekd.de/flucht



Bei Rückfragen steht Ihnen vor und während der Reise Herr Michael Brinkmann unter +49(0)170 760 95 64 michael.brinkmann@ekd.de



zur Verfügung



Hannover, 31. Mai 2019



Pressestelle der EKD



OTS: EKD Evangelische Kirche in Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55310 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55310.rss2



Pressekontakt: Carsten Splitt Evangelische Kirche in Deutschland Pressestelle Stabsstelle Kommunikation Herrenhäuser Strasse 12 D-30419 Hannover Telefon: 0511 - 2796 - 269 E-Mail: presse@ekd.de