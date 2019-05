Von Pietro Lombardi und Max Bernhard

BARCELONA (Dow Jones)--Nach einem weiteren Bericht über möglicherweise problematische Geschäfte von Wirecard steht die Aktie des DAX-Konzerns am Freitag erneut massiv unter Druck.

Laut einem Bericht des Handelsblatts wird Wirecard von mehreren Staatsanwaltschaften als zentraler Zahlungsabwickler für ein Netz von Onlinetrading-Anbietern gesehen, das Anleger in Europa um viele Millionen Euro betrogen haben soll. Österreichs Innenministerium taxiere die Beute der Kriminellen auf jährlich mindestens 100 Millionen Euro. In dem Bericht der Zeitung ist nicht davon die Rede, dass Wirecard einer Straftat beschuldigt wird oder direkt gegen das Unternehmen ermittelt wird.

Wirecard erklärte, man unterhalte nur Geschäftsbeziehungen, die den gesetzlichen Anforderungen entsprächen. "Aufgrund unseres Risikomanagements wurde der Kunde frühzeitig aktiv gekündigt", heißt es dort. Wirecard seien in diesem Zusammenhang keine Aktionen bekannt, die sich gegen das Unternehmen richten. Im Übrigen habe die Branche für sogenannte binäre Optionen im Portfolio von Wirecard keine Bedeutung.

Die Wirecard-Aktie notierte am Mittag im Xetra-Handel knapp 20 Prozent schwächer.

Wirecard unterzieht nach eigenen Angaben jeden Kunden einer sorgfältigen Risikoprüfung nach dem deutschen Geldwäschegesetz und überwacht ihn danach fortlaufend. "Werden uns Verstöße eines Kunden gegen gesetzliche, regulatorische oder interne Vorschriften bekannt, wird unverzüglich gehandelt und die jeweilige Geschäftsbeziehung beendet", heißt es in der Erklärung weiter.

Um mögliche Verstöße zwischen einem Händler und Endkunden zu prüfen, arbeite Wirecard eng mit den Behörden zusammen.

Die Wirecard-Aktie vollführt seit geraumer Zeit eine Achterbahnfahrt, nachdem die Financial Times im Januar über angebliches Fehlverhalten in Singapur berichtete. Im April erhielt Wirecard vom japanischen Unternehmen Softbank eine Investitionszusage in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2019 06:46 ET (10:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.