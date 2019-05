Deutsche Bank Aktie: Short, short, short

Die Deutsche Bank verlor am Mittwoch weiteren Boden. Der Wert ging zwar mit einem Abschlag von 2,2 % fast marktkonform aus dem Handel. Dennoch mehren sich die Anzeichen für einen weiteren Abwärtsmarsch. So titeln Medien etwa, dass das "Geldhaus am Abgrund" stehen würde. Marktbeobachter sprechen gleichfalls von einem massiven Ausrutscher nach unten und demnach auch von der Fortsetzung des Abwärtstrends. Nicht nur 6 Euro, auch 5 Euro kommen mittlerweile ...

