Kanadas Cannabisfirma Canopy Growth berauscht Anleger, Fotodienstleister Cewe ist innovationsstark und Münchener Rück bietet Aktienanleihen für Risikobewusste. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Canopy Growth - Kiffen war gestern

Die Strategie des kanadischen Cannabisunternehmens erinnert an den Aufstieg von Amazon. Geld, das reinkommt, wird sofort wieder investiert. Kalkül: Rasch Marktanteile erobern, dann sprudeln die Gewinne später umso üppiger. Umgerechnet fast 14 Milliarden Euro bringt Canopy auf die Börsenwaage.

Das ist sportlich mit Blick auf knapp 110 Millionen Euro Jahresumsatz im vergangenen Jahr. Aber Investoren gehen offenbar davon aus, dass die Strategie langfristig aufgeht. Überzeugt davon ist Constellation Brands. Der US-Getränkeriese investierte 3,8 Milliarden Dollar für 38 Prozent des Aktienkapitals. Immer mehr Konsumprodukte und Therapien werden auf Cannabisbasis entwickelt. Das passiert bei Getränken, aber auch in der Schlaf-, Schmerz- und Angsttherapie oder in Pflegeprodukten. Prognosen gehen in zehn Jahren von einem Marktvolumen jenseits von 200 Milliarden Dollar aus. Davon will Canopy das größte Stück. Schon heute sind die Kanadier auf fünf Kontinenten aktiv. In Deutschland kaufte Canopy für 226 Millionen Euro C3, den führenden Anbieter medizinischer Therapien auf Cannabinoidbasis, und für 145 Millionen Euro Storz & Bickel, einen Anbieter von Vaporisatoren für das Inhalieren von Cannabinoiden. Zuletzt gekauft wurde ein Anbieter natürlicher Produkte für Hautpflege und Schlaflösungen. In den USA sicherte sich Canopy für 300 Millionen Dollar ein Vorkaufsrecht auf den US-Anbieter Acreage. Sollte Cannabis in den USA bundesweit freigegeben werden, werden weitere 3,1 Milliarden Dollar fällig, aufgeteilt auf Aktien und Cash. Die Summe entspricht etwa dem aktuellen Kassenbestand.

Aktientipp 2: Cewe Stiftung - Vorbildliche Innovationskultur

"In einem schwarzen Fotoalbum mit 'nem silbernen Knopf bewahr" ich alle diese Bilder im Kopf." Schöne Erinnerungen zu konservieren und zu archivieren ist nicht nur für die deutsche Rap-Ikone Sido ein Grundbedürfnis. Nur wird das klassische Fotoalbum zum Einkleben zusehends ersetzt durch das digital erstellte Fotobuch. Allein in Deutschland werden inzwischen über neun Millionen Exemplare pro Jahr abgesetzt. Europäischer Marktführer mit 6,2 Millionen verkauften Exemplaren ist die Cewe Stiftung & Co. KGaA.

Mit Hockdruck arbeitet das Oldenburger Unternehmen daran, dass die Gestaltung eines Fotobuchs in Zukunft noch einfacher klappt, etwa durch den vermehrten Einsatz künstlicher Intelligenz. Cewe, hinter dem die Erben des Firmengründers Heinz Neumüller stehen, ist bekannt für seine Innovationskultur. So treffen sich zum Beispiel wöchentlich 250 Kollegen am Konzernsitz und entwickeln gemeinsam neue Produktideen. Dass etwa 80 Prozent der Belegschaft Aktionäre ihres Unternehmens sind, ist ein weiterer Beleg für die starke Mitarbeiterbindung.

Das Hauptgeschäftsfeld Fotofinishing (74 Prozent Umsatzanteil) wird gestärkt durch die geplante Übernahme von WhiteWall, einem wachstumsstarken Premiumanbieter von Wandbildern in Galeriequalität. Cewe startete in dieses Jahr zudem so stark wie noch nie zuvor. Deshalb stellt der Vorstand des solide finanzierten Unternehmens (54,9 Prozent Eigenkapitalquote) für das Gesamtjahr jetzt 675 bis 710 Millionen Umsatz und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern zwischen 51 und 58 Millionen Euro in Aussicht.

Aktientipp 3: Larsen & Toubro - Auf Modi gebaut

Narendra Modi, seit 2014 indischer Premierminister, geht aus der jüngsten Parlamentswahl des Landes gestärkt hervor. Damit kann er seine schon angesetzten Wirtschaftsreformen mit Nachdruck durchziehen. Ein Schwerpunkt sind Großprojekte zum Ausbau der Infrastruktur. Mit jährlichen Wachstumsraten um sieben Prozent gehört Indien zu den dynamischsten Volkswirtschaften weltweit.

Der Indien-Boom kommt einem Unternehmen besonders zugute: Larsen & Toubro (L&T), mit umgerechnet 20 Milliarden Euro Jahresumsatz der größte Bau- und Anlagenkonzern des Landes. Von Autobahnen, Brücken, Tunnels bis zu Geschäftsgebäuden, Wohnparks und Wasserversorgungen hat L&T genau die Projekte im Programm, mit denen die Regierung Modi das Schwellenland Indien in die Moderne transferieren will. In den vergangenen fünf Jahren, in der ersten ...

