DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.759,40 -1,11% +10,15% Euro-Stoxx-50 3.266,28 -1,56% +8,82% Stoxx-50 3.032,12 -1,19% +9,86% DAX 11.690,30 -1,78% +10,71% FTSE 7.147,01 -0,99% +7,28% CAC 5.172,41 -1,46% +9,34% Nikkei-225 20.601,19 -1,63% +2,93% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 168,47 +27

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,46 56,59 -2,0% -1,13 +17,3% Brent/ICE 65,12 66,87 -2,6% -1,75 +18,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.296,41 1.288,85 +0,6% +7,56 +1,1% Silber (Spot) 14,50 14,53 -0,2% -0,03 -6,5% Platin (Spot) 792,51 797,00 -0,6% -4,49 -0,5% Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,7% -0,02 -0,2%

Rezessionsängste lassen die Ölpreise kräftig nachgeben. Die jüngste Entwicklung im Zollstreit und die schwachen chinesischen Einkaufsmanagerindizes wecken Befürchtungen, dass die weltweite Nachfrage nach Öl konjunkturbedingt zurückgehen könnte. Gold profitiert als vermeintlich sicherer Hafen dagegen von der Angst vor einer Wirtschaftsschwäche. Dem Goldpreis kommt dagegen der deutliche Rückgang der Anleiherenditen zugute: Von dieser Seite erwächst dem zinslos gehaltenen Edelmetall keine Konkurrenz.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zum Wochenausklang zeichnen sich an den US-Börsen deutliche Kursverluste ab. Mit der überraschenden Ankündigung, Strafzölle auf Importe aus Mexiko zu erheben, hat US-Präsident Donald Trump einen neuen "Kriegsschauplatz" im Handelsstreit der USA mit anderen Ländern eröffnet. Damit soll der Druck auf das Nachbarland erhöht werden, illegale Immigration in die USA zu unterbinden.

Ab Samstag sollen mexikanische Importe zunächst mit 5 Prozent besteuert werden, ab dem 1. Juli mit 10 Prozent. Bis Oktober sollen die Zölle schrittweise auf 25 Prozent erhöht werden. Ebenfalls am Samstag treten US-Strafzölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar in Kraft. China erhebt im Gegenzug höhere Zölle auf US-Güter im Volumen von 60 Milliarden Dollar - und droht mit weiteren Vergeltungsmaßnahmen.

Unter den Einzelwerten könnten Dell unter Druck geraten, nachdem der Computerhersteller am Donnerstag nach US-Börsenschluss einen deutlichen Umsatzrückgang gemeldet und von einer schwächeren Nachfrage aus China berichtet hatte. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt, hatte aber im nachbörslichen Handel am Vorabend 3,6 Prozent eingebüßt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:00 Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+2,1% gg Vj 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen April Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 53,0 zuvor: 52,6 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (2. Umfrage) PROGNOSE: 101,0 1. Umfrage: 102,4 zuvor: 97,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen weiten die Verluste bis Freitagmittag aus, belastet vom Zollstreit der USA mit China und nun auch Mexiko. Enttäuschende chinesische Konjunkturdaten vom Freitag werden als Zeichen dafür gesehen, dass der Handelskonflikt die chinesische Wirtschaft schon beeinträchtigt. Die US-Ankündigung, nun auch Strafzölle auf Importe aus Mexiko zu erheben, belastet in Europa vor allem die Aktien der Autohersteller und -zulieferer, die in Mexiko produzieren. VW verlieren 3,7 Prozent, BMW 2,2 Prozent und Fiat Chrysler 5 Prozent. Der Branchen-Index stellt mit einem Abschlag von 3 Prozent den größten Verlierer in Europa. Das Schlagzeilenrisiko bei Bayer (minus 2,7 Prozent) bleibt derweil hoch. "Der Monsanto-Kauf entwickelt sich für Bayer immer mehr zu einer Black Box", so ein Aktienhändler unter Verweis auf eine neue Klage gegen Monsanto in den USA. Finanzwerte verlieren im Schnitt 2,2 Prozent. Zum einen belastet der globale Zinsschwund. Zum anderen drückt der Haushaltsstreit Italiens mit der EU. Wirecard brechen um 12,8 Prozent ein. Marktteilnehmer verweisen auf einen Handelsblatt-Artikel, demzufolge mehrere Staatsanwaltschaften unter anderem in Wirecard einen zentralen Zahlungsabwickler für ein internationales Cyberkriminellen-Netzwerk rund um Seiten wie Option888 sehen. Dialog Semiconductor verlieren nach einer Herunterstufung durch Bank of America-Merill Lynch 4,3 Prozent. Technologieaktien halten sich mit Abgaben von 1,3 Prozent insgesamt vergleichsweise gut.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:26 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1143 +0,12% 1,1131 1,1136 -2,8% EUR/JPY 121,26 -0,60% 121,25 122,19 -3,6% EUR/CHF 1,1207 -0,10% 1,1200 1,1223 -0,4% EUR/GBP 0,8857 +0,34% 0,8829 0,8833 -1,6% USD/JPY 108,82 -0,71% 108,94 109,72 -0,8% GBP/USD 1,2581 -0,21% 1,2607 1,2607 -1,4% Bitcoin BTC/USD 8.256,25 +0,50% 8.262,25 8.737,25 +122,0%

Der eskalierende Handelsstreit treibt die Anleger in Fluchtwährungen wie den Yen. Der Dollar ist nach der Ankündigung des US-Präsidenten, Strafzölle auf Importe aus Mexiko zu erheben, unter 109 Yen gerutscht. Am Donnerstag kostete der Greenback in der Spitze 109,93 Yen.

Der Euro zeigt sich derweil zum Dollar wenig verändert. Die Devisenanalysten der ING erwarten nach den jüngsten deutschen Inflationsdaten eine weitere Abwertung des Euro. Schwache Verbraucherpreise aus Deutschland deuteten auf eine ebenfalls schwache Preisentwicklung in der Eurozone kommende Woche, was für den Euro nichts Gutes bedeute, heißt es von ING.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen in Asien und Australien haben sich am Freitag ohne klare Richtung gezeigt. Anleger mussten eine Flut an Konjunkturdaten aus der Region verarbeiten, allerdings galt das Hauptaugenmerk den neuen Zöllen der US-Regierung. Investoren taten sich offensichtlich schwer, aus diesem undurchsichtigen Gemengelage die richtigen Schlüsse zu ziehen. US-Präsident Donald Trump will mit Strafzöllen auf mexikanische Importe das Nachbarland zwingen, härter gegen illegale Einwanderung in die USA vorzugehen. Mexiko ist Produktionsstandort zahlreicher ausländischer Unternehmen - unter anderem von japanischen Automobilherstellern. In Japan geriet der Nikkei-225 mit steigenden Yen-Wechselkursen deutlich unter Druck. Aber auch schwache Einkaufsmanagerindizes aus China verliehen der japanischen Währung Rückenwind. Eine überraschend deutlich gestiegene japanische Industrieproduktion im April vermochte die Börse in Tokio nicht zu stützen. Toyota, Honda und Mazda gaben 2,8 bzw. 4,3 und 7,1 Prozent ab, Nissan sanken um 5,3 Prozent. Die Trump-Schlagzeilen seien "sehr schlechte Nachrichten" für japanische Automobilhersteller, sagte MUFG-Volkswirt Toshiyuki Suzuki. Die chinesischen Börsen hielten sich besser, gestützt von der Erwartung neuer Wirtschaftsstimuli.

CREDIT

Während es an den Aktienmärkten deutlich nach unten geht, deuten die Risikoprämien auf Versicherungen gegen Zahlungsausfälle an den europäischen Kreditmärkten auf eine leichte Entspannung hin. Dabei handelt es sich wohl um eine Patt-Situation zwischen der konjunkturellen Eintrübung auf der einen wie die Suche nach Rendite auf der anderen Seite.

Die Gefahr eines Handelskrieges stuft Jim Reid von der Deutschen Bank heute deutlich höher ein als noch zu Beginn April. Damals sah es noch danach aus, als ob US-Präsident Donald Trump noch in diesem Jahr einen Zoll-Deal abschließen wolle. Seitdem hat sich die Nachrichtenlage deutlich verändert. Ab 1. Juni werden die USA 25 Prozent Zoll auf Güter aus China mit einem Gegenwert von 200 Milliarden Dollar erheben, während China einen Zoll in Höhe von 5 bis 25 Prozent auf Einfuhren aus den USA mit einem Volumen von 60 Milliarden Dollar erhebt. Über Nacht hat US-Präsident Trump zudem einen Zoll von 5 Prozent auf alle Einfuhren aus Mexiko angekündigt, der stufenweise bis auf 25 Prozent angehoben werden soll.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Wirecard-Aktie fällt nach Nennung in Bericht über Cyberkriminelle

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 31, 2019 07:11 ET (11:11 GMT)

Nach einem weiteren Bericht über möglicherweise problematische Geschäfte von Wirecard steht die Aktie des DAX-Konzerns am Freitag erneut massiv unter Druck. Laut einem Bericht des Handelsblatts wird Wirecard von mehreren Staatsanwaltschaften als zentraler Zahlungsabwickler für ein Netz von Onlinetrading-Anbietern gesehen, das Anleger in Europa um viele Millionen Euro betrogen haben soll. Österreichs Innenministerium taxiere die Beute der Kriminellen auf jährlich mindestens 100 Millionen Euro. In dem Bericht der Zeitung ist nicht davon die Rede, dass Wirecard einer Straftat beschuldigt wird oder direkt gegen das Unternehmen ermittelt wird.

Allianz baut britisches Geschäft mit Zukäufen für bis zu 820 Mio GBP aus

Die Allianz baut ihre Präsenz in Großbritannien aus. Wie der Münchener Versicherer mitteilte, soll die Legal & General Insurance Limited für 242 Millionen britische Pfund komplett übernommen werden. Zudem plane die Allianz SE den Kauf der restlichen Beteiligung über 51 Prozent an der LV General Insurance Group von Liverpool Victoria Friendly Society. Der Kaufpreis dafür liege bei bis zu 578 Millionen Pfund, so der DAX-Konzern. Beide Deals sollen voraussichtlich bis Jahresende abgeschlossen werden.

Gigaset bekräftigt Prognose trotz Verlust zum Jahresstart

Die Gigaset AG musste im ersten Quartal 2019 Umsatzeinbußen hinnehmen und rutschte in die Verlustzone. Die Konsumfreude Ende 2018 habe im Auftaktquartal für einen gedämpften Absatz gesorgt, begründete das Unternehmen den schwächeren Jahresstart. Einen deutlichen Umsatzsprung erreichte der Anbieter von Kommunikationstechnologie allerdings in seinem jungen Geschäftsbereich Smart Home. Zudem verbesserte sich der freie Cashflow deutlich. An dem Jahresausblick halten die Münchner fest.

United Internet will anderen Aufsichtsrat bei Tele Columbus

United Internet, der größte Aktionär des kriselnden Kabelnetzbetreibers Tele Columbus ist nicht einverstanden mit den sechs vorgeschlagenen Kandidaten des Nominierungsausschusses zum Aufsichtsrat und reicht deshalb einen eigenen Wahlvorschlag zur Hauptversammlung am 21. Juni ein. Auch im Aufsichtsrat sei nach dem Personalwechsel im Vorstand ein Neuanfang "dringend erforderlich", heißt es in einer Mitteilung des Telekomkonzerns aus Montabaur, der nach eigenen Angaben derzeit 29,7 Prozent aller Tele-Columbus-Aktien hält.

SAF-Holland tauscht seinen Chef für China aus

SAF-Holland trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem verantwortlichen Manager für das China-Geschäft. Einvernehmlich sei mit Guoxin Mao eine Beendigung seiner Tätigkeit vereinbart worden, teilte der Zulieferer von Truck- und Trailerkomponenten mit. Gründe nannte SAF-Holland nicht. Guoxin Mao vertrat das Unternehmen aus der Nähe von Aschaffenburg seit knapp drei Jahren und war auch Mitglied des Vorstands.

Fiat-Chrysler-Chef verkauft Aktien im Wert von 3,5 Mio US-Dollar

Der Chef von Fiat Chrysler Automobiles hat einen Tag nach dem Fusionsvorschlag an die französische Renault Aktien im Wert von 3,5 Millionen US-Dollar verkauft. Wie aus einer Pflichtmitteilung an die Amsterdamer Börsenaufsicht hervorgeht, veräußerte Mike Manley 250.000 Fiat-Chrysler-Aktien zum Preis von je 13,85 Dollar. Am Montag reagierten die Kurse von Fiat Chrysler Automobiles und Renault auf den Fusionsvorschlag mit deutlichen Kursgewinnen.

Wizz Air verdient dank starker Nachfrage so viel wie nie zuvor

Die ungarische Billigfluglinie Wizz Air hat in ihrem Geschäftsjahr 2018/19 deutlich mehr Passagiere befördert und Umsatz und Gewinn erhöht. Die hohen Wirtschaftswachstumsraten in Mittel- und Osteuropa setzen sich fort und dank der robusten Nachfrage im Sommerfluggeschäft rechnet Wizz Air nach eigenen Angaben auch im laufenden Geschäftsjahr mit einem Gewinnsprung. Im vergangenen Geschäftsjahr per Ende März kletterte der Nettogewinn laut Mitteilung um 6 Prozent auf 292 Millionen Euro und lag damit so hoch wie nie zuvor.

Amazon erwägt Kauf von Prepaid-Anbieter Boost von Sprint - Agentur

Amazon hat einem Agenturbericht zufolge Interesse am Kauf des Prepaid-Anbieters Boost Mobile. Reuters berichtet unter Berufung auf informierte Personen, dass der US-Internetkonzern ein Auge auf die Sprint-Marke Boost geworfen habe. Amazon wäre vor allem an einem Deal interessiert, der die Nutzung des Mobilfunknetzes von T-Mobile US für mindestens sechs Jahre einschließe, sagte ein Informant. Interesse hätte Amazon aber auch am Kauf von Mobilfunkfrequenzen, die die beiden US-Mobilfunkunternehmen verkaufen könnten.

Dell von schwächerer China-Nachfrage gebremst

Dell Technologies hat im ersten Geschäftsquartal zwar wieder einen Gewinn erzielt und die die Profitabilität erhöht. Allerdings bremste eine schwächere Nachfrage aus China und eine schlechtere Entwicklung im Servergeschäft überraschend deutlich das Umsatzwachstum. Der Aktienkurs von Dell ermäßigte sich im nachbörslichen US-Handel um 3,6 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2019 07:11 ET (11:11 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.