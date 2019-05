Die Europawahl lieferte den Finanzmärkten keine Orientierungshilfe. Die Volatilität bleibt weiterhin hoch, unter dem Strich fehlt aber nach wie vor eine Richtungsentscheidung. Im Bernecker Börsenkompass zeigen wir, dass sich auch in solchen Marktphasen stattliche Renditen erwirtschaften lassen. Zu den Schwerpunkten in dieser Woche zählte die Fusionsanbahnung zwischen Renault und Fiat Chrysler, die unserer Einschätzung nach nur der Auftakt einer größeren Konsolidierungswelle in der Branche sein wird.



Auch die Deutsche Bank haben wir im Fokus. Die Hauptversammlung verlief für alle Beteiligten unbefriedigend. Nun machen Gerüchte die Runde, dass eine Kapitalerhöhung ins Haus stehen könnte. Wir haben die Perspektive der Aktie angeleuchtet.



Alle Details, die ausführlichen Einschätzungen und Analysen der Redaktion und weitere Investment-Tipps finden Sie im Bernecker Börsenkompass.



Stefan Schmidbauer



Bernecker Börsenkompass



Unsere Welt dreht und verändert sich. Die Finanzmärkte wandeln sich ebenfalls. In dieser neuen Anlagewelt braucht es neue Börsenbriefe: kompakt, verständlich, renditestark. Alle Einschätzungen und Empfehlungen werden von der Redaktion börsentäglich digital aufbereitet und sind damit jederzeit auf Ihrem Smartphone oder Tablet verfügbar. Mit dem Bernecker Börsenkompass behalten Sie den Durchblick - und haben immer die rentabelsten Investments im Depot.



