BERLIN (Dow Jones)--Die CSU fordert mehr Ehrgeiz beim Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohle. "Wir sollten schneller werden", sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. "Der Kohleausstieg bis 2038 könnte auch ambitionierter sein." Der Klimawandel sei unbestreitbar und erledige sich nicht von selbst, "aufgeklärte Menschen könnten eigentlich nur noch über die Frage streiten, wie schnell und mit welchen Mitteln wir unseren CO2-Ausstoß verringern können".

Den im Januar gefundenen Kompromiss zum Kohleausstieg von einem Gremium aus Politikern, Umweltexperten, Industrie und Gewerkschaften aushandeln zu lassen, sei ein "Fehler" gewesen, kritisierte Dobrindt: "Genau dieses Outsourcing von politischen Kompromissen führt dazu, dass Entscheidungen am Schluss zwar mit allen erdenklichen Lobbygruppen entstehen, aber nicht im Dialog von Bevölkerung und Politik."

Das CDU-geführte Bundeswirtschaftsministerium will derweil das im Bau befindliche Kohlekraftwerk in Datteln ans Netz bringen - um damit klimaschädlichere Kraftwerke zu ersetzen. Nach Spiegel-Informationen will das Ministerium die Anlage mit einer Leistung von mehr als einem Gigawatt nutzen, um ältere und ineffiziente Kraftwerke etwa in Herne und Gelsenkirchen zu ersetzen, die einen Wirkungsgrad von weniger als 40 Prozent haben. Datteln kommt auf mehr als 45 Prozent. Bis zum Ende der Sommerpause will Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ein Gesetz vorlegen, in dem auch die Zukunft von Datteln geklärt werden soll.

May 31, 2019 08:12 ET (12:12 GMT)

