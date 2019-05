Neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Mexiko verschärfen die Lage am US-Aktienmarkt. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial am Freitag eine Stunde vor dem Handelsstart 0,94 Prozent tiefer bei 24 933 Punkten. Für den New Yorker Leitindex bahnt sich der erste Monatsverlust in diesem Jahr an. Gemessen am Vortagesschlusskurs hat der Dow im Mai bislang mehr als 5 Prozent eingebüßt.

Trump will den südlichen Nachbarn mit Strafzöllen auf alle Warenimporte dazu zwingen, die illegale Migration durch das Land in die Vereinigten Staaten zu stoppen. Vom 10. Juni an würden Zölle in Höhe von fünf Prozent auf sämtliche Einfuhren aus Mexiko erhoben, hieß es.

Auch der US-Handelskrieg mit China geht in eine neue Runde, denn als Vergeltung auf bereits verhängte Strafzölle Washingtons treten an diesem Freitag neue Abgaben der Chinesen in Kraft. Und nicht nur das: Das Reich der Mitte hat nun Kreisen zufolge auch die Pläne zur Exportbeschränkung seltener Erden in die USA fertig und will zudem eine Liste mit "unzuverlässigen" ausländischen Firmen aufstellen.

Die Trumpschen Zoll-Drohungen gegen Mexiko hatten in Asien und Europa bereits besonders die Aktien von Automobilkonzernen auf Talfahrt geschickt, denn viele haben in dem mittelamerikanischen Land eigene Werke. Dies trifft auch auf die US-Hersteller General Motors und Ford zu, deren Aktien vorbörslich bereits um jeweils mehr als 4 Prozent abrutschten.

Zudem stehen mit dem Computer-Spezialisten Dell Technologies und dem Fahrdienstvermittler Uber zwei Konzerne im Blick, die am Vorabend nach Börsenschluss ihre Quartalszahlen vorgelegt hatten.

Dell hatte höheres Wachstum mit Diensten für seine Kunden verzeichnet, während die Geräte-Erlöse stagnierten. Vorbörslich ging es um mehr als 4 Prozent nach unten. Dell ist seit Ende 2018 wieder an der Börse. Die Aktie kam bis Mitte Mai sehr gut voran.

Uber hatte zu Jahresbeginn tiefrote Zahlen geschrieben, aber einen kräftigen Umsatzanstieg verbucht. Vorbörslich stieg die Aktie um 2 Prozent. Uber ist erst seit gut drei Wochen an der Börse. Für die Aktie lief es bislang wenig rund./ajx/he

