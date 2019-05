Henstedt-Ulzburg (ots) - Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Firma Maryland die Artikel Sonnenblumenkerne 500 g und 1000 g der unten stehenden Losnummern zurück. In der Routinekontrolle eines einzelnen Beutels wurden Salmonellen nachgewiesen. Aus diesem Grund können gesundheitliche Beeinträchtigungen durch den Verzehr nicht ausgeschlossen werden. Kunden, die das Produkt bereits erworben haben, können dieses in ihrem Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.



Maryland Sonnenblumenkerne 500 g bzw. 1000 g Chargen-Nr.: 500 g: L NAGN und 1000 g: L OBEN Mindesthaltbarkeitsdatum: 05.2020



Die Sonnenblumenkerne wurden vor der Abpackung vollumfänglich untersucht und von akkreditierten deutschen Laboren als genusstauglich eingestuft. Es wurden keine Salmonellen gefunden. Auch die Untersuchungen der Rückstellmuster waren einwandfrei. Das Ergebnis der o.g. Routinekontrolle führt zu diesem vorsorglichen Rückruf. Wir bedauern, dass es trotz umfangreicher Kontrollmaßnahmen zu diesem Rückruf kommt.



Für Rückfragen stehen wir gern unter folgender e-mail-Adresse zur Verfügung: info@maryland24.de zur Verfügung. Telefonisch in den Bürozeiten(07:00-17:00 Uhr): 04193/9662-26



Pressekontakt: Maryland Trockenfrucht Vertriebs GmbH Heidekoppel 31 24558 Henstedt-Ulzburg 04193/96636-0 info@maryland24.de