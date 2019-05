Berlin (ots) - Auf dem Schiff, auf dem Balkon, im Stadion - die Aufstiegsfeier des 1. FC Union war einzigartig und für Beteiligte und Zuschauer begeisternd. Das rbb Fernsehen zeigt noch einmal alle Höhepunkte dieses unvergesslichen Tages und ändert für das 185-Minuten-Special am Sonntag (2. Juni) sein Programm.



Die Mannschaft schippert auf der "Viktoria" von der East Side Gallery, flankiert von Fans auf anderen Booten und bejubelt von Hunderten auf Brücken und am Ufer. Das Team genießt den Empfang am Rathaus Köpenick, feiert eine Sause auf dem Balkon und singt mit Tausenden mitten in Köpenick. Die anschließende Triumphfahrt im offenen Bus ins Stadion mündet in einer riesigen Aufstiegsparty an der Alten Försterei.



Beachten Sie bitte den neuen Programmablauf! Die Sendungen "Italienreise - Liebe inbegriffen" und "Schaumküsse" entfallen. Ab 12:05 Uhr im rbb Fernsehen weiter wie ausgedruckt.



