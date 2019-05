Die US-Konjunktur soll nach Expertenmeinungen im Frühjahr an Fahrt verlieren. Trotzdem stiegen die privaten Konsumausgaben zuletzt leicht an.

Die Verbraucher in den USA haben ihren Konsum im April leicht gesteigert. Sie erhöhten ihre Ausgaben um 0,3 Prozent zum Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet, nachdem es im März ein nach oben revidiertes Wachstum von 1,1 Prozent gegeben hatte. Auf den privaten Verbrauch entfallen rund zwei Drittel des Bruttoinlandsprodukts ...

