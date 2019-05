Neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Mexiko haben die Wall Street stark belastet. Der Dow Jones Industrial knüpfte an seinen jüngsten Abwärtstrend an und fiel am Freitag um 1,16 Prozent auf 24 878,81 Punkte. Damit erwies sich die zaghafte Erholung vom Donnerstag als Strohfeuer. Für den US-Leitindex dürfte im Mai der erste Monatsverlust in diesem Jahr anstehen.

Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Freitag um 1,20 Prozent auf 2755,34 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,36 Prozent auf 7147,00 Punkte.

Trump will den südlichen Nachbarn mit Strafzöllen auf alle Warenimporte dazu zwingen, die illegale Migration in das Land in die Vereinigten Staaten zu stoppen. Vom 10. Juni an würden Zölle in Höhe von fünf Prozent auf sämtliche Einfuhren aus Mexiko erhoben, hieß es./la/he

