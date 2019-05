Die Tesla-Aktie vollzieht seit mehreren Monaten eine übergeordnete Topbildung. Mehrmals stieß die Aktie im Herbst und Winter bis an die Marke von 375,00 US-Dollar vor und fiel anschließend wieder zurück. Der letzte Vorstoß erfolgte am 7. Dezember. Er ließ die Aktie noch einmal auf das Niveau von 379,49 US-Dollar ansteigen und anschließend in einen neuen Abwärtstrend übergehen.

Dieser Abwärtstrend ist vollkommen intakt und hat die Aktie im Lauf der vergangenen Monate auf immer tiefere Tiefs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...