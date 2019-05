New York - Neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Mexiko haben die Wall Street am Freitag belastet. Der Dow Jones Industrial knüpfte an seinen jüngsten Abwärtstrend an und fiel um 0,99 Prozent auf 24 919,83 Punkte. Damit erwies sich die zaghafte Erholung vom Donnerstag als Strohfeuer. Für den US-Leitindex dürfte im Mai der erste Monatsverlust in diesem Jahr anstehen.

