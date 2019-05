Joh. Friedrich Behrens AG: Leichter Umsatzrückgang in Q1 auf 31,2 Mio. Euro durch Vorzieheffekte DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Sonstiges Joh. Friedrich Behrens AG: Leichter Umsatzrückgang in Q1 auf 31,2 Mio. Euro durch Vorzieheffekte 31.05.2019 / 17:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News Behrens AG: Leichter Umsatzrückgang in Q1 auf 31,2 Mio. Euro durch Vorzieheffekte - Rohertragsquote steigt wieder an - Planung für das Gesamtjahr bestätigt - Dritte Unternehmensanleihe erfolgreich ausplatziert Ahrensburg, 31.05.2019: Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungsmitteln, weist im ersten Quartal 2019 eine konsolidierte Umsatzentwicklung aus. Vorzieheffekte aus dem Vorjahr aufgrund von Preiserhöhungen haben zu einem Umsatzrückgang von 2,5 % auf 31,2 Mio. Euro geführt. Vor allem in den USA und auf den Exportmärkten außerhalb Europas blieb der Umsatz hinter dem Vorjahr zurück. Die neue Niederlassung in Belgien hingegen konnte die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 50 % steigern. Im laufenden zweiten Quartal entwickeln sich die Umsätze insgesamt bereits wieder deutlich positiver. Die Materialaufwandsquote konnte im ersten Quartal auf 58,7 % verbessert werden (Vj. 59,4 %). Die Materialaufwendungen entwickelten sich aufgrund von individuell abgestimmten Preiserhöhungen bei margenschwachen Kunden sowie dem Rückgang der Stahlpreise in Fernost in den ersten drei Monaten 2019 erstmalig wieder unterproportional zum Umsatz auf 18,5 Mio. Euro. Die Personalaufwendungen erhöhten sich im ersten Quartal leicht auf 19,3 % (Vj. 18,4 %), liegen damit aber im Rahmen der Erwartungen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich auf 16,5 % (Vj. 15,8 %). Darüber hinaus fielen im ersten Quartal Sonderaufwendungen in Höhe von 0,2 Mio. Euro an für das Independent Business Review 2019 durch die externe Unternehmensberatungsgesellschaft sowie für einmalige Kosten im Rahmen der Anleiheemission. Daraus ergibt sich eine Ergebnisentwicklung, die den Erwartungen des Vorstandes entspricht. Das EBIT der Behrens-Gruppe beläuft sich nach den ersten drei Monaten 2019 auf 0,9 Mio. Euro und entspricht damit einer EBIT-Quote von 3,0 %. Die Finanzierungsaufwendungen sind durch IFRS 16 (Zinskomponente der Leasingverträge) und höhere Linienausnutzung leicht angestiegen, das Finanzergebnis des ersten Quartals 2019 ist mit -0,9 Mio. EUR kaum verändert. Das EBT liegt mit 0,1 Mio. Euro unter dem Vergleichszeitraum 2018, die EBT-Marge ging daher auf 0,2 % zurück. Der Vorstand der Behrens AG bestätigt die positive Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019 und rechnet nach wie vor mit einem Umsatzwachstum zwischen 1,5 % und 3,0 %, das signifikant durch die neue Produktgruppe der Nagelplatten gestützt wird. Die Prognose für die EBIT-Marge liegt bei 2,5 % bis 4,0 %, die Jahresergebnis-Marge bei bis zu 1,0 %. Der Vorstandsvorsitzende Tobias Fischer-Zernin betont: "Wir arbeiten intensiv und erfolgreich daran, wieder deutlich höhere Deckungsbeiträge und unser Margenniveau von 2016 zu erreichen. Das etwas schwächere erste Quartal beeinträchtigt unsere Gesamtplanung für ein positives Geschäftsjahr 2019 nicht." Die am heutigen Tag erfolgreich abgeschlossene Emission der dritten Unternehmensanleihe der Behrens-Gruppe (Laufzeit bis 2024) wird im laufenden Geschäftsjahr zu einer Entlastung auf der Zinsseite führen. Weitere Informationen zum ersten Quartal 2019 erhalten Sie in der Zwischenmitteilung der Joh. F. Behrens AG und des Konzerns unter www.behrens.ag. Über die Joh. Friedrich Behrens AG Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen. Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee. Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen. Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die ausgeprägte Servicephilosophie. 31.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.