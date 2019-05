Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.ATS: AT&S am 31.5. -2,54%, Volumen 95% normaler Tage , SBO: SBO am 31.5. -1,81%, Volumen 130% normaler Tage , WIE: Wienerberger am 31.5. -1,73%, Volumen 127% normaler Tage , UQA: Uniqa am 31.5. 0,57%, Volumen 155% normaler Tage , LNZ: Lenzing am 31.5. 0,78%, Volumen 113% normaler Tage , DOC: DO&CO am 31.5. 1,75%, Volumen 42% normaler Tage , ATX: -0,80% Aktie Symbol SK Perf. DO&CO DOC 75.700 1.75% Lenzing LNZ 97.450 0.78% Uniqa UQA 7.985 0.57% Wienerberger WIE ...

