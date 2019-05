Der EUR/USD zog sich in den letzten Stunden nach einem Anstieg auf 1,1179 Dollar zurück. Der Euro fiel von seinem Tageshoch um mehr als 40 Pips auf 1,1135 Dollar. Zuletzt handelte das Paar auf 1,1145 Dollar leicht im Plus. Der rasche Kurssturz im EUR/USD ist wahrscheinlich auf die Kapitalströme am Monatsende zurückzuführen. Auch verlor der Euro gegenüber ...

