Nach dem Abschluss der umfangreichen Umbau- und

Renovationsarbeiten an und in den Büro- und

Fabrikationsräumlichkeiten lanciert die Emmentaler Firma ihr neues

Corporate Design und ändert zum 25-jährigen Firmenjubiläum seinen

Namen von FL Metalltechnik zu werk14.



Aus FL Metalltechnik wird neu werk14. Mit diesem Namen trägt die

Eigentümerschaft und die Geschäftsleitung der Tatsache Rechnung, dass

sich das Unternehmen in den letzten 25 Jahren sehr erfolgreich

entwickelt hat und heute Leistungen erbringt, die weit über den

Begriff «Metalltechnik» hinausgehen. Dabei soll der Begriff «Werk»

die Schaffens- und Innovationskraft der innovativen Emmentaler

unterstreichen. «Wir sind ein Werk, das nicht nur Produkte,

Baugruppen und Komponenten produziert, sondern auch ein Unternehmen,

das Mehrwerte schafft. werk14 ist eine Referenz an unsere Herkunft

und ein Bekenntnis zum Standort Emmental und unserer Adresse an der

Fabrikstrasse 14», führt Geschäftsleiter Thomas Germann aus, der das

Unternehmen seit rund 24 Jahren operativ leitet.



Diese Änderung des Namens hat keinen Einfluss auf bestehende

Geschäftsbeziehungen, betont die das Unternehmen. werk14 übernimmt

alle Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten, die unter dem Namen FL

Metalltechnik vereinbart wurden.Sämtliche allgemeinen

Geschäftsbedingungen sowie Verkaufs-, Einkaufs-, Liefer-, oder

Qualitätsvereinbarungen blieben weiterhin gültig.



FL Metalltechnik auf dem Weg zu werk14



Interview mit Thomas Gemann, Geschäftsleiter



Thomas Germann, Sie feiern mit Ihrer erfolgreichen Firma das

25-jährige Bestehen des Unternehmens - warum wechseln Sie den Namen

von FL Metalltechnik auf werk14?



Der Name FL Metalltechnik beinhaltet den Begriff «Metall». Also

dasjenige Material, das wir am meisten verarbeiten. Aber eben bei

weitem nicht nur. Vor allem aber bringt der Name nicht die Werte zum

Ausdruck, die wir seit vielen Jahren leben. Das 25-jährige Bestehen

war nun der ideale Zeitpunkt, dies zu ändern und uns einen neuen

Namen zu schenken.



werk14 ist kurz und prägnant - sagt aber wenig aus. Ist das

gewollt?



Ja. Wir haben uns bewusst für einen Namen entschieden, der unsere

Schaffenskraft im Namen verankert und nicht vordergründig - wie

bisher - ein Material, welches verarbeitet wird. Ebenso wichtig war

uns, dass der Name werk14 eine Referenz an unsere Herkunft und ein

Bekenntnis zum Standort Emmental und unserer Adresse an der

Fabrikstrasse 14 ist. Dies als sichtbares Zeichen an unsere

Mitarbeitenden, die sich hier seit 25 Jahren mit viel Herzblut und

Engagement für unsere Kunden einsetzen.



Sie ergänzen die Marke mit dem Claim «mehr wert partner». Was

dürfen Ihre Kunden und Partner mit diesem Leistungsversprechen

erwarten?



Wir sind ein Werk, das nicht nur Produkte, Baugruppen und

Komponenten produziert, sondern auch ein Unternehmen, das Mehrwerte

schafft. Wir leben Wertschöpfungspartnerschaften mit unseren Kunden.

Und dieses konsequente Streben, die gesamte Prozesskette vom

Rohmaterial bis hin zum kundenfertigen Produkt zu optimieren, schafft

echten Mehrwert - für beide Partner. Wir sagen unseren Kunden immer,

dass «unser Engineering ihre Kosten senkt». An diesem

Leistungsversprechen lassen wir uns messen.



Wie haben Ihre Mitarbeitenden auf den Namenswechsel reagiert?



Zuerst - und das war für mich nicht überraschend - etwas erstaunt.

Der Name ist nicht 'mainstream' - und in gewisser Weise

erklärungsbedürftig. Das gefällt uns. Man fragt nach dem Wieso und

Weshalb und gibt uns damit die Möglichkeit unser Leistungsversprechen

zu erklären. Unsere Kunden haben sehr positiv darauf reagiert und

finden den Namen sehr passend und einzigartig.



Man hat den Eindruck, dass kein Stein auf dem anderen geblieben

ist - Sie haben fast ein Jahr lang renoviert, die Räumlichkeiten der

Produktion und der Verwaltung umgebaut, sogar die alte

Direktorenvilla abreissen lassen. Wollten Sie damit Zeichen setzen?



Ja, das wollten wir tatsächlich - für unsere Kunden, aber auch für

uns. Wir wollten unser Erscheinungsbild dem anpassen, was wir an

Werten seit vielen Jahren leben - und das stimmte schon länger nicht

mehr überein. Wir haben aber durchaus einige Steine aufeinander

gelassen. Uns war wichtig, erhaltenswertes aufzubereiten und

weiterzuverwenden. Und da wo dies nicht sinnvoll war, auf Neues zu

bauen. Dies hat zu einem authentischen und einzigartigen

Erscheinungsbild der neuen 'alten' Fabrik geführt. Und ich freue mich

täglich daran, das Gebäude über einen formal reduzierten

Sichtbeton-Eingang zu betreten - um sogleich auf einem Parkett aus

Altholz zu stehen. Diese Vielfältigkeit fasziniert mich, nicht nur

bei der Architektur.



Sie produzieren Einzelteile und Baugruppen für die Industrie,

Beschläge und Designleuchten - wie passt das alles zusammen?



Die Wurzeln des Unternehmens liegen in der Industrietechnik und in

den Fenster-Beschlägen. Es war immer unser Ziel, auch fertige

Produkte zu entwickeln und herzustellen. So haben wir uns vom reinen

Zulieferbetrieb zum Generalunternehmer entwickelt, der auch zusammen

mit Industriedesignern fertige Produkte entwirft. Diese

Zusammenarbeit hat uns schliesslich auch dazu gebracht, die

Leuchten-Manufaktur illuminartis zu gründen. Ergänzend können wir

interne Synergien nutzen und sind nicht nur von einem Geschäftsfeld

abhängig. Dies gibt uns Stabilität und bietet unseren Kunden den

Vorteil von breit abgestützter Fertigungskompetenz.



Wie bei vielen Unternehmen schreiben auch Sie sich «Innovation»

auf die Fahne. Was bedeutet Innovation für Sie?



Innovation hat nicht nur damit zu tun, ob man Hightech-Produkte

entwickelt und produziert. Viel mehr hat es für uns damit zu tun,

dass man bereit ist, über die eigenen Fertigungsmöglichkeiten hinaus

stets nach den für den Kunden besten Lösung zu suchen. Diese

Offenheit und Kompetenz haben wir über viele Jahre ausgebaut und ein

kompetitives Netzwerk mit Partnern aufgebaut, die unsere Leistungen

ergänzen. Wir bieten heute auch Produkte an, die mehrheitlich aus

Kunststoffen bestehen. Dies einfach deshalb, weil das Material für

spezifische Anwendungen geeigneter war. Auch das war ein Grund, den

Werkstoff 'Metall' nicht mehr einschränkend in unserem Namen zu

verwenden.



Sie sind bekennender Verfechter der Kaizen-Philosophie und

arbeiten seit vielen Jahren sowohl in der Produktion wie auch in der

Verwaltung mit dieser Methode. Wird das ständige Optimieren mit der

Zeit nicht ungemütlich, zur lästigen Pflicht?



Im Gegenteil! Auch nach über 15 Jahren Kaizen erkennen wir noch

grosses Verbesserungs-Potential und wie man dieses nutzen kann. Dies

motiviert uns immer wieder, das Level noch ein wenig höher zu setzen,

um noch besser zu werden. Zudem haben unsere Mitarbeitenden längst

erkannt, dass die Arbeit viel mehr Freude macht, wenn man gefordert

ist, unternehmerisch mitzudenken und vor allem mitzugestalten und zu

handeln - diese Freiheit, aber auch Verantwortung, wird sehr

geschätzt.



Nach wie vor lagern Schweizer Firmen Ihre Produktion ins Ausland

aus. Wäre es für Sie (und für Ihre Kunden) nicht viel attraktiver

bestimmte Teile im Ausland herstellen zu lassen?



Bei Massenprodukten kann das in gewissen Fällen Sinn machen oder

gar notwendig sein. Aber erwarten Sie nicht von mir, dass ich ein

Freund dieser Produktionsverlagerungen bin. Ich bin überzeugt, dass

dabei oft nicht die gesamten Prozesskosten beachtet werden und die

Aufwendungen für Umsetzung solcher Verlagerungen oft unterschätzt

werden. Und genau da setzt die Kaizen-Philosophie an. Wenn man

Prozesse unter die Lupe nimmt, stellt man fest, dass die direkten

Lohnkosten für wertschöpfende Prozesse oft nicht den bedeutendsten

Teil der Produktkosten ausmachen, sondern die nicht direkt

wertschöpfenden Prozesse. Und diese verlagert man oft nicht, sondern

baut sie an den 'teuren' Standorten sogar noch aus, um die

Fertigungsprozesse in den Tieflohnländern zu managen.



Sie feiern das Jubiläum mit einem Event an dem neben Kunden,

Lieferanten und Partnern auch die ganze Belegschaft eingeladen ist.

Was dürfen die Gäste an diesem Abend erwarten?



Wir freuen uns sehr, nach einer einjährigen Umbauzeit, der

Umfirmierung und dem Launch der neuen Marke werk14 sowie des CI's ein

stimmungsvolles Fest zu feiern. Zusammen mit vielen Menschen, die uns

in den letzten 25 Jahren begleitet haben. Es wird ein unvergesslicher

Abend mit visuellen, musikalischen und kulinarischen Höhepunkten.

Persönlich freue ich mich ganz besonders auf das Konzert von Jaël

(Ex. Lunik-Sängerin). Ich bin sicher, dass sie mit Ihrer Stimme und

ihren Songs auch unsere Gäste verzaubern wird.



