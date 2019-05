Ende Juli 2018 bildete die Facebook-Aktie bei 218,62 US-Dollar ihr Allzeithoch aus und ging in eine Korrektur über. Diese ließ den Kurs bis zum Jahresende fallen und am 24. Dezember bei 123,02 US-Dollar das 2018er Jahrestief ausbilden. Von hier aus stieg der Wert bis Mitte Januar wieder in den Bereich von 150,00 US-Dollar an.

Nach einer zweiwöchigen Seitwärtsbewegung startete die Aktie am 1. Februar mit einer großen Kurslücke zwischen 150,95 und 165,00 US-Dollar in den Handel. Sie konnte ...

