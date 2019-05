Der Taxi-Dienst Uber hat im ersten Quartal einen Verlust von 1 Milliarde Dollar eingefahren. Kaum zu glauben, dass eine App die Fahrwünsche mit Fahrern zusammen bringt, so hohe Verluste erleidet. Schließich nutzen die Fahrer ihre eigenen Privatfahrzeuge, so dass Uber keine Kosten entstehen. Sie haben allein 1 Milliarde Dollar in dem Quartal für Werbung ausgegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...