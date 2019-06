Die Brexit-Partei ist der Sieger der Europawahl in Großbritannien. Nigel Farage inszeniert sich als Kämpfer für die kleinen Leute. Doch finanziert wird er ausgerechnet von ein paar umstrittenen Superreichen.

Nigel Farage ist bestens gelaunt, springt mit großen Schritten auf die Bühne, hebt die Arme und ruft: "Hello Frimley!" Die Antwort des Publikums: ohrenbetäubender Applaus.

So lief das in den vergangenen Wochen überall in Großbritannien: Der 55-jährige Rechtspopulist tourte mit seiner großen Brexit-Show durchs Land - und musste bei der Begrüßung nur den Ortsnamen austauschen. Die Zuschauer zahlten ein paar Pfund Eintritt und bekamen dafür jenen Farage, den sie so lieben: den vermeintlichen Anwalt des kleinen Mannes, der gegen die "Klasse der Karriere-Politiker" in London wettert, die mit dem bislang gescheiterten Brexit "den mutwilligsten Verrat an der größten Übung in Demokratie aller Zeiten" begangen haben. Kleiner macht er es nicht.

So kurzweilig die Selbstinszenierung Farages auch ist, sie hat einen Haken. Der Gründer der Brexit-Party, die bei der Europawahl mit mehr als 30 Prozent stärkste Partei wurde, war schon immer Teil des Establishments, das er nun so bekämpft: Sein Vater war Börsenmakler, die Familie hatte Geld. Farage besuchte eine teure Privatschule in London und handelte jahrelang in der City of London mit Rohstoffen. Seit 20 Jahren bekommt er sein Geld von jener Institution, die er mit aller Macht bekämpft: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...