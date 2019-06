Die Alibaba (WKN: A117ME)-Aktie gehört derzeit an den globalen Aktienmärkten zu den spektakuläreren Papieren. Auch wenn die Wachstumsgeschichte dieses asiatischen E-Commerce-Akteurs eigentlich noch immer intakt scheint, brach das Papier zuletzt immer weiter in sich zusammen. Der Grund? Natürlich der eskalierende Handelskonflikt zwischen China und den USA, der die Wirtschaftswelt auch weiterhin in Atem hält. Nichtsdestoweniger könnte dieser aktuelle Einbruch jedoch vor allem eines sein: eine Gelegenheit, ...

