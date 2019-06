Es gibt Persönlichkeiten, die mich zutiefst beeindrucken - weil sie wirklich unglaubliche Dinge in ihrem Leben geleistet haben. Für mich war Niki Lauda solch eine Persönlichkeit. In vielen Dingen ist er sogar ein Vorbild für mich - ich denke hier vor allem an seine unglaubliche Willensstärke und die Kompromisslosigkeit, mit der er seinen Leidenschaften Rennsport und Fliegerei nachgegangen ist. Für seine Investitionen war Lauda zwar nicht unbedingt bekannt - trotzdem glaube ich, dass jeder Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...