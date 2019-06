Die zurückliegende Woche war wahrlich nicht die Woche von Wirecard: Zwei kritische Berichte reichten aus, um die Aktie des Zahlungsdienstleisters zwei Mal auf Talfahrt zu schicken. War es am Mittwoch die Erneuerung von Vorwürfen aus der Financial Times vom April durch einen Fachblog, brachte das Handelsblatt am Freitag einen neuen Aspekt ins Spiel: Wirecard soll bis 2016 an betrügerischen Trading-Seiten mitverdient haben, hieß es. Die direkte Folge: Wirecard hat innerhalb einer Börsenwoche rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...