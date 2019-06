Eine Initiative rund um BASF-Managerin Saori Dubourg will die Spielregeln an den Aktienmärkten ändern. Wachstum soll neu vermessen, gesellschaftlich Erwünschtes und Schutz der Umwelt von Investoren honoriert werden.

Psychologen testen die intellektuellen Fähigkeiten ihrer Gesprächspartner manchmal mit dem Neun-Punkte-Spiel, das Samuel Lloyd, ein amerikanischer Experte für Rätsel und Denksportaufgaben, vor mehr als 100 Jahren erfand. Dafür werden neun Punkte quadratisch angeordnet, anschließend müssen sie durch vier gerade Linien verbunden werden. Was auf den ersten Blick einfach wirkt, fällt vielen Spielern schwer. Der Trick besteht darin, das Spielfeld zu verlassen. Nur wer diesen Schritt macht, kann bestehen.

Saori Dubourg sitzt in einem Konferenzraum der BASF in Ludwigshafen, als sie von dem Kombinationsspiel erzählt. Die Deutsch-Japanerin gehört zum Vorstand des größten Chemiekonzerns der Welt. Sie hat eine mehr als 20-jährige BASF-Karriere mit Stationen in Asien und den USA hinter sich und ist zuständig für 70.000 Mitarbeiter in Europa, verantwortlich für ertragreiche Geschäftsfelder wie Pflanzenschutz und Bauchemie. Dubourg ist eine der mächtigsten Frauen der deutschen Wirtschaft.

Diversity ist aber eher nicht ihr Thema. Auf entsprechenden Konferenzen sehe man sie kaum, sagt eine Veranstalterin. Dubourg agiert stattdessen oft als Außenministerin von BASF. Im Hintergrund läuft ein groß angelegter Versuch von einem Dutzend großen und kleinen Unternehmen sowie renommierten Wissenschaftlern und Beratungsfirmen, ein paar grundsätzliche Regeln der Ökonomie zu verändern. Das Spielfeld, das Dubourg verlassen will, sind Aktienmärkte, die nach dem Prinzip des Shareholdervalue funktionieren. Die will sie ändern. Kann das gelingen?

Stunde null des Kapitalismus

Dubourg zeigt auf Charts und Grafiken, die vor ihr liegen, sie redet über Skaleneffekte durch die Auswirkung der Digitalisierung und über begrenzte natürliche Ressourcen. Die BASF habe seit Langem umfangreiche Datensätze zur Ökoeffizienz der Produktion in unterschiedlichen Teilen der Welt, das sei einer der Ausgangspunkte gewesen. Acht Millionen Daten haben die beteiligten Unternehmen zusammengetragen. Zu ihnen gehören neben BASF auch der Autozulieferer Bosch und der Schweizer Pharmakonzern Novartis. Ihr Ziel: Wachstum neu denken, negative Folgen für die Umwelt und positive Effekte für die Gesellschaft einpreisen, Schäden vermeiden.

Ausgangspunkt seien ganz grundsätzliche Fragen gewesen, die sich Führungskräfte der BASF vor etwa sechs Jahren beim Rückblick auf die Finanzmarktkrise bei einem Abendessen gestellt hätten. Etwa: Wie lässt sich verloren gegangenes Vertrauen in die Wirtschaftsordnung wiederherstellen? Mal angenommen, es gäbe eine Stunde null - was für einen Aktienindex würde man etablieren?

Natürlich geht es dabei auch um die Interessen von BASF: Die klassische Industrie schaffe durch Aus- und Weiterbildung ihrer Beschäftigten und über die Kaufkraft ausgezahlter Gehälter mehr "sozialen Wert" als mancher hoch bewertete IT-Konzern, sagt Dubourg. Ganz klar: Der Chemieriese, aber auch andere Traditionskonzerne würden besser abschneiden als etwa Ebay Deutschland, das mit ein paar Dutzend Beschäftigten einen Umsatz von etwa drei Milliarden Euro erzielt.

Wie also könnte ein Bewertungssystem aussehen, das auch soziale und ökologische Effekte widerspiegelt? Im ersten Schritt gehe es darum, transparent zu machen, wie sich Managemententscheidungen auf Umwelt und Gesellschaft auswirken, sagt Dubourg, zunächst im eigenen Unternehmen. Bei der BASF habe das Konzept, das erst "dreifache Dividende" genannt wurde und jetzt "Value to Society" heißt, schon praktische Folgen gehabt, etwa als entschieden wurde, dass eine neue Fabrik aus ökologischen Gründen in Polen statt in China gebaut wurde.

