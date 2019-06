Die Direktinvestitionen ausländischer Unternehmen gehen weltweit zurück, 2018 brachen sie um 27 Prozent ein. Was der 3D-Drucker damit zu tun hat.

Peter Funke hat es kommen sehen. Direkt nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump begann der Geschäftsführer des Kölner Umwelttechnikspezialisten Steinert in den USA eine kleine Produktion aufzubauen. Seit Mitte 2017 stellt die Firma in Walton/Kentucky, wo die Firma zuvor nur eine Serviceniederlassung unterhielt, sogenannte Wirbelstrom-Scheider her, die mit Magnetfeldern metallische Wertstoffe aus Abfall herausfiltern. Produktionswert: mehrere Millionen Euro im Jahr. "Für den Fall eines Handelskriegs haben wir zumindest ein wenig vorgesorgt", sagt Funke. Und macht klar, dass bei einer Eskalation weitere unfreiwillige Investitionen folgen könnten: "Sollten irgendwann auch Strafzölle auf Maschinen und Anlagen erhoben werden, müssten wir unsere Produktion in den USA weiter ausbauen", so der 52-Jährige. Auch wenn es ihm "sehr gegen den Strich geht, so auf Trumps America-first-Strategie reagieren zu müssen".

Das Kölner 200-Mitarbeiter-Unternehmen ist kein Einzelfall. Auch deutsche Großkonzerne erhöhen derzeit ihre Investitionen in den USA. Volkswagen plant ein zweites Werk für 800 Millionen Dollar, Daimler eine Batteriefabrik für eine Milliarde Dollar, Continental einen Standort für rund 1,5 Milliarden Dollar. Die Chemiespezialisten Covestro (1,5 Milliarden Dollar) und Lanxess (etwa 500 Millionen Dollar) erweitern und modernisieren ihre Produktionsanlagen in den USA, die Deutsche Post baut einen Logistikpark in South Carolina.

Gibt es also einen Turnaround bei den Auslandsinvestitionen? Und führt womöglich ausgerechnet der neue Protektionismus à la Donald Trump dazu, dass ausländische Unternehmen existierende und künftige Zölle durch verstärkte Produktion hinter den Zollmauern zu umgehen versuchen?

Temporär ja, sagt Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Regierungen könnten "mit Zöllen Investitionen anziehen". Dieses Kalkül ging schon vor 70 Jahren in einer anderen Weltregion auf: ...

