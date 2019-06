Die AfD war bei der Europawahl vor allem im Osten erfolgreich. Das liegt auch daran, dass Vorbehalte gegen Migranten dort besonders groß sind, wo eigentlich Fachkräftemangel herrscht. Wie gehen die Unternehmer damit um?

Als Philipp Amthor am Ende eines langen Wahlkampftages zum Bier greift, ist die DDR auf einmal ganz nah. "Sportgruppe Volkspolizei" steht auf dem Glas, einem Überbleibsel aus dem verschwundenen Staat. Auch an der Wand des Sportlerheims im mecklenburgischen Ahlbeck hängen Fußballwimpel und -pokale aus sozialistischen Zeiten. Amthor, 26 Jahre alt, Innenpolitiker, jüngster Abgeordneter im Bundestag und Allzweckwaffe der CDU, sitzt hier am Dienstagabend vergangener Woche - wenige Tage vor der Europa- und Kommunalwahl.

16 Zuhörer sind gekommen, die meisten könnten Amthors Eltern sein. Geladen hat die CDU. Vieles, was Amthor sich in dem kleinen Ort nahe der polnischen Grenze anhören muss, klingt allerdings nach AfD. "Alle Parteien haben Dreck am Stecken", ruft ein Gast. Die Regierung in Berlin mache es nicht besser als die Rechtspopulisten von der FPÖ in Österreich. Im Bundestag werde doch nur gefaulenzt und andauernd Sudoku gespielt.

Es gibt jedoch ein Thema, bei dem die Stimmung zwiespältig ist: Migration.

Als Amthor fordert, die Fehler des Jahres 2015 dürften sich nicht wiederholen, nicken viele. Als er aber über offene Stellen in der Region, den Fachkräftemangel, redet, nicken noch mehr Leute.Das Reizthema begegnet Amthor an diesem Tag bei etlichen Terminen: Wie in vielen anderen ländlichen Regionen ist der Personalbedarf im äußersten Nordosten der Republik immens. Allein beim Handwerk halbierte sich die Zahl der Lehrlinge in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen zehn Jahren. Es ist kaum vorstellbar, dass sich das Problem auf absehbare Zeit ohne Migranten lösen lässt.

Gleichzeitig geben gerade in strukturschwachen Regionen viele Menschen der AfD ihre Stimme - also einer Partei, die Zuwanderung bekämpft. Bei der Europawahl wurde die AfD in Mecklenburg-Vorpommern mit fast 18 Prozent die zweitstärkste Kraft, in Brandenburg und Sachsen bekam sie mehr Stimmen als jede andere Partei.

Köche aus der Ukraine

