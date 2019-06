In New York sprießen neue Hochhäuser in die Höhe. Um kaufkräftigen Kunden einen fantastischen Ausblick bieten zu können, sind die Wolkenkratzer nicht nur hoch sondern auch besonders dünn. Doch es regt sich Widerstand.

Für viele Menschen ist es das erste, woran sie beim Namen New York denken: Dieses Häusermeer in Downtown, über dem das One World Trade Center thront. Dann das mächtige Empire State Building, aus Manhattan herausragend wie eine überdimensionierte Rakete. Oder das elegante Chrysler Building mit seiner geschwungen zusammenlaufenden Spitze. Die Skyline von New York ist das Markenzeichen der US-Metropole. Doch ihr einzigartiges Aussehen verändert sich grundlegend.

Wer dieser Tage durch den Central Park läuft, sieht es deutlich: riesige Hochhäuser mit Privatwohnungen - teilweise mehr als 400 Meter über dem Grün des Stadtparks. Sie gehören zu einer neuen Kategorie der Wolkenkratzer und zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur sehr hoch, sondern auch besonders dünn sind. "Es gibt einen absoluten Anstieg bei der Höhe von Gebäuden", bestätigt George Janes, ein Berater für Stadtplanung. "Die Leute wollen einfach einen guten Ausblick."

Trotz der enormen Baukosten wuchsen in den vergangenen etwa zehn Jahren immer mehr dieser neuen Gebäude in den Himmel über Manhattan. Ermöglicht haben das auf der einen Seite neue technische Errungenschaften beim Bau von Wolkenkratzern, so dass diese trotz einer Grundfläche von teilweise wenigen hundert Quadratmetern hoch aufschießen konnten. Auf der anderen Seite hat sich in New York ein Wohnungsmarkt etabliert, der selbst Münchner oder Hamburger in Panik versetzen würde.

Die durchschnittliche Miete für eine Wohnung in Manhattan liegt bei mehr als 4000 Dollar im Monat, also über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...