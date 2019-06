Andrea Nahles will ihre Ämter in der SPD und der Bundestagsfraktion niederlegen. Hier lesen Sie ihre Erklärung im Wortlaut.

Andrea Nahles will ihre Ämter in der SPD und der Bundestagsfraktion niederlegen. In ihrer Ankündigung heißt es:"Liebe Genossinnen und Genossen,ich habe den Vorsitz von Partei und Fraktion in schwierigen Zeiten übernommen. Wir haben uns gemeinsam entschieden als Teil der Bundesregierung Verantwortung für unser Land zu tragen. Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Partei wieder aufzurichten und die Bürgerinnen und Bürger mit neuen Inhalten zu überzeugen.

Beides ...

Den vollständigen Artikel lesen ...