Zusammen feiern, ausprobieren und genießen: Über 28.000 Besucher aus Lörrach und der Region feierten am Samstag beim zwölften Milka Schokofest. Unter dem Motto "Zusammen unschlagbar" sorgten zahlreiche Überraschungen, ein aufregendes Bühnenprogramm und spannende Mitmachaktionen für Spaß bei den großen und kleinen Gästen. Stargast des Events war BMX-Profi Chris Böhm, der auch bei zahlreichen Besuchern die Neugierde auf das BMX-Rad weckte.



Besonderes Highlight: Ein Workshop mit BMX-Champion Chris Böhm



Um 10 Uhr läuteten Oberbürgermeister Jörg Lutz und Milka Werksleiter Matteo Zompa zum Start des zwölften Schokofestes traditionell die Milka Glocke. Mit Chris Böhm wurde es im Anschluss atemberaubend: Der BMX-Profi zeigte seine Tricks auf dem Rad, drehte akrobatisch seine Runden auf der Bühne und beeindruckte so die Besucher. In einer Talkrunde stellte sich der Guinness-Weltrekord-Halter außerdem den Fragen der Gastgeber. Am Nachmittag probierten sich besonders mutige Besucher mit Böhms Hilfe dann selbst auf dem BMX-Rad aus und zeigten, dass sie zusammen unschlagbar waren.



Ein "Dankeschön" für die Stadt



"Seit mehr als 115 Jahren wird die Milka Schokoladentafel in unserer Stadt produziert. Darauf sind wir schon ein bisschen stolz", sagte Oberbürgermeister Jörg Lutz. "Das Schokofest als Dankeschön an die Lörracher zieht inzwischen Besucher aus der ganzen Region an. Das freut mich jedes Jahr aufs Neue." Werksleiter Matteo Zompa betonte: "Milka gehört zur Stadt und der Gemeinschaft dazu. Mit dem Fest möchten wir etwas zurückgeben und gemeinsam eine schöne Zeit verbringen. Das ist nur möglich, weil sich unsere Mitarbeiter als ein Teil der Stadt Lörrach sehen. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn unsere Milka-Familie durch neue Mitarbeiter wächst."



Ein buntes Programm für Alle



Beim Milka Schokofest kam die ganze Familie auf ihre Kosten: Getreu dem Motto "Zusammen unschlagbar" traten Teams aus Eltern und Kindern oder Freunden gemeinsam an und meisterten "kuhle Herausforderungen" wie einen Blinde-Kuh-Parcours oder ein Schubkarren-Rennen. Wer zwischendurch eine kleine Pause mit einem Stückchen Milka Schokolade einlegen wollte, der konnte gleichzeitig Tanzeinlagen der Gruppe Dance Energy, eine Comedy-Kochshow oder Zauberspaß mit Dino Dorado und Tom Veith bestaunen. Zu gewinnen gab es nach einem erlebnisreichen Tag für alle Teilnehmer der Milka Stempelrallye auch noch etwas. Um 17 Uhr fand auf der Hauptbühne eine große Verlosung statt. Hauptpreis war eine Werksbesichtigung im Milka Werk in Lörrach. Zudem konnten sich die Gewinner über ein BMX-Bike und Milka Schoko-Pakete freuen.



Über 100 Jahre Geschichte am Standort: Milka Schokoladenproduktion in Lörrach



Das Milka Werk in Lörrach, welches heute zu Mondelez International gehört, wurde 1880 von Philippe Suchard als Suchard Schokoladenfabrik gegründet. Die erste Milka Tafel in der lila Verpackung, wurde in Lörrach bereits ab 1901 produziert. Heute umfasst das Milka Sortiment mehr als 100 verschiedene Schokoladenprodukte. 2016 beging die weltweit bekannte Marke Milka ihr 115-jähriges Jubiläum.



Lörracher Milka Werk: größte Schokoladenproduktionsstätte des Unternehmens in Europa



Im Werk Lörrach werden vor allem Milka Tafeln für den deutschen Markt sowie für den Export in über 55 Länder hergestellt. Rund 70 Prozent der Schokoladenproduktion ist für das Ausland bestimmt. Im Werk Lörrach können täglich bis zu 4,5 Millionen Tafeln Schokolade produziert werden. Umgerechnet kommen so auf jeden Bürger der Stadt bei Vollauslastung der Produktion täglich rund 90 Milka Schokoladentafeln, die sich von Lörrach auf den Weg in die ganze Welt aufmachen. Rund 500 Mitarbeiter stellen hier Milka Schokolade her. Darunter sind rund 30 Auszubildende, zum Beispiel in den Bereichen Süßwarentechnologie, Industriemechanik, Maschinen- und Anlagenführer, Elektrotechnik und Mechatronik sowie Studierende der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW).



Über Mondelez International



Mondelez International Inc. (NASDAQ: MDLZ) bestärkt Menschen in über 150 Ländern darin, auf die richtige Art und Weise zu snacken. 2018 verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 26 Milliarden US-Dollar. Als führender Snacking-Anbieter gestaltet das Unternehmen mit beliebten Marken wie Milka, Oreo, TUC, belVita, Toblerone und Trident die Zukunft des Snacking. Mondelez International ist im Standard & Poor's 500 Index, im NASDAQ 100 und im Dow Jones Sustainability Index gelistet.



Mit der Initiative "Impact For Growth" hat sich Mondelez International dazu verpflichtet, nachhaltiges Unternehmenswachstum mit einem positiven Beitrag für Mensch und Natur zu vereinen. Bis 2025 werden alle Schokoladenmarken des Unternehmens Teil des Nachhaltigkeitsprogramms Cocoa Life. Mehr dazu erfahren Sie https://t1p.de/yp7b.



Informationen zu unserem Nachhaltigkeitsengagement finden Sie unter: https://www.mondelezinternational.com/impact



Das Presseportal für Deutschland, Österreich und die Schweiz finden Sie hier: http://www.mynewsdesk.com/de/mondelez-germany.



