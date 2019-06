Ein 17-jähriger Unternehmer erklärt, wie Konzerne seine Generation am besten erreichen können - und warum viele kläglich scheitern.

Eigentlich müsste André Braun lernen, aber im Moment hat er andere Prioritäten: "Gelernt wird, wenn keine Kunden mehr erreichbar sind", sagt der 17-Jährige. Er steckt gerade mitten in der Prüfungsphase für seinen Abschluss als Heilpädagoge, er wollte früher mal Erzieher werden. Heute arbeitet er gewissermaßen immer noch pädagogisch, nur mit einer anderen Zielgruppe: Als Gründer und Geschäftsführer der Agentur Fivee erklärt er Unternehmen wie Nike, Unitymedia oder der Bahn, wie man die Generation Z am besten erreicht.

Diese Generation der von 1995 bis 2010 Geborenen hat große Erwartungen an Wirtschaft und Gesellschaft. Und sie artikuliert sie offensiv: Da sind junge Aktivistinnen, die auf den Hauptversammlungen von Dax-Konzernen mehr nachhaltiges Wirtschaften einfordern. Da sind Tausende, die seit Monaten bei den "Fridays for Future" für mehr Klimaschutz demonstrieren. Und da sind Einzelne, wie der YouTuber Rezo, der mit einem CDU-kritischen Video der Wut seiner Altersgenossen eine Stimme gibt.

André Brauns Dienste als Gen-Z-Flüsterer sind deshalb gerade besonders gefragt. Man erreicht ihn per Skype, in seinem Kinderzimmer in Würzburg. Er trägt eine weinrote Kapuzenjacke, die blonden Haare sind an den Seiten kurz geschoren. Insgesamt arbeiten etwa 70 Mitarbeiter für ihn, 30 sind fest angestellt. Sie erstellen Marketingkonzepte oder managen die Kontakte zu YouTubern und Instagram-Influencern.

Wie spricht man sie also an, die Generation Z? Glaubt man André Braun, trifft man seine Altersgenossen am besten im Internet in den sozialen Medien. Niemals würde er Firmen empfehlen auf Plakaten und Anzeigetafeln ...

