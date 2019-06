Der SPD-Bundestagsabgeordnete Axel Schäfer hat die Entscheidung von Andrea Nahles, vom Partei- und Fraktionsvorsitz zurückzutreten, begrüßt. "Ich respektiere den Schritt von Andrea Nahles und rechne ihr diesen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Partei hoch an", sagte Schäfer der "Rheinischen Post".



Die Fraktion sei das Spiegelbild der Basis. "In der Sitzung am Mittwoch wurde deutlich, dass der Rückhalt für Andrea Nahles nicht mehr ausreichend gegeben ist." Es gehe jetzt um einen geordneten Übergang. Schäfer fügte hinzu: "Ich appelliere auch an die Medien, respektvoll abzuwarten. Es geht in dieser historischen Krise um den Fortbestand der SPD als Volkspartei. Für die Koalition heißt das gar nichts. Wir ziehen im Herbst Bilanz."