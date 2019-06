Noch im vergangenen Herbst schien die Expansion in Berlin gescheitert. Jetzt hat Google am Bahnhof Friedrichstraße ein neues Gebäude gefunden.

Der US-Internetkonzern Google hat ein Bürogebäude in Berlin-Mitte gekauft und will dort mehrere hundert neue Stellen schaffen. "Für uns ist das ein klares Bekenntnis zum Standort Berlin", sagte Google-Sprecher Ralf Bremer am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. "Berlin verfügt über eine florierende Start-up-Szene, hervorragende Universitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...