US-Außenminister Mike Pompeo will auch ohne Vorbedingungen mit dem Iran sprechen - und geht damit auf den iranischen Präsidenten Ruhani zu.

Die USA sind nach den Worten von Außenminister Mike Pompeo bereit, ohne Vorbedingungen mit dem Iran über dessen Atomprogramm zu sprechen. Allerdings müsse erkennbar sein, dass sich der Iran "wie ein normaler Staat" benehme, sagte Pompeo am Sonntag in Bellinzona nach einem Treffen mit seinem Schweizer Kollegen Ignazio Cassis. "Wir sind bereit, uns an einen Tisch zu setzen", sagte Pompeo.

Die USA würden aber mit ihren Anstrengungen fortfahren, die "böse Politik" des Irans zu ändern, unterstrich er und verwies auf die Unterstützung des Landes für die libanesische Hisbollah-Miliz und die syrische Regierung.

Der iranische Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...