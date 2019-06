Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wels (pta004/02.06.2019/17:30) - - * Entwicklung einer gemeinsamen 48 Volt Elektro-Zweiradplattform im Leistungsbereich 3 bis 10 kW für geplante Serienproduktion in Indien * Vorerst keine Veränderung in der bestehenden Beteiligungsstruktur * Marktwachstum in Europa im ersten Quartal 2019 (+20%) über den Erwartungen



KTM Industries AG und Bajaj Auto Ltd. haben beschlossen, auf Ebene der KTM AG ein Serienentwicklungsprojekt für PTW ("Powered two wheeler") Elektrofahrzeuge im Leistungsbereich zwischen 3 und 10 kW (48 Volt) zu starten. Diese Plattform wird unter den Marken beider Partner verschiedene Produktvarianten - Roller, Moped, Mofa - unterstützen. Dieser weitere Schritt im Bereich der Elektromobilität ist eine logische Ergänzung zu den bestehenden Aktivitäten mit PEXCO im HUSQVARNA E-bike Bereich.



Die Serienproduktion wird bis 2022 am Produktionsstandort von Bajaj in Pune / Indien beginnen. Das dafür notwendige Entwicklungsbudget ist in den mittelfristigen Planungen abgedeckt.



Derzeit keine Verlagerung der Bajaj-Beteiligung auf die Ebene der KTM Industries AG Die seit Ende März 2019 zwischen der Pierer-Gruppe und der Bajaj-Gruppe laufenden Strukturüberlegungen zur Einbringung des von Bajaj gehaltenen Anteils von 48% an der KTM AG in die KTM Industries AG werden vorerst nicht weiter verfolgt. Die seit 2007 bestehende erfolgreiche Kooperation mit der Bajaj-Gruppe wird somit unverändert auf Ebene der KTM AG fortgesetzt.



Sehr starkes Marktwachstum in Europa im ersten Quartal 2019 (+20%) Entgegen den ursprünglichen Einschätzungen zu Beginn des Jahres, hat sich der Retailmarkt in Europa sehr positiv entwickelt. Der europäische Gesamtmarkt hat im ersten Quartal um ca. 20% zugenommen. KTM steigerte mit einem Zulassungsplus von 22% den Marktanteil auf 12,3%. Besonders hervorzuheben sind die Zulassungsziffern von KTM in Deutschland (+29%), Frankreich (+34%) und Spanien (+20%). Neben der ebenfalls herausragenden Absatzsteigerung in Indien (+30%) liegen die restlichen Märkte im Rahmen der Erwartungen.



Über die KTM Industries-Gruppe Die KTM Industries-Gruppe ist der größte europäische Motorradhersteller mit dem Fokus auf Sportmotorräder und Elektromobilität. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und WP zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern. Innerhalb der Gruppe besteht ein hoher Grad an technologischer Vernetzung, welcher in Europa in dieser Form einzigartig ist. Strategische Partnerschaften auf operativer Ebene stärken die Wettbewerbsfähigkeit in unseren relevanten Märkten. All diese Faktoren sind die Grundlage für die hohe Innovationsstärke der KTM Industries-Gruppe und sichern den organischen Wachstumskurs nachhaltig ab.



