Amazon eröffnete seinen ersten Go-Laden in New York City, doch dieser ist ein wenig anders als die anderen, da es der erste ist, der Bargeld akzeptiert. Die übliche Erfahrung mit Amazon-Go ist "grab and go" (zugreifen und mitnehmen), ohne an der Kasse zum Bezahlen anstehen und warten zu müssen. Aber es gab zunehmend Kritik, dass das System jene diskriminiert, die bar...

Den vollständigen Artikel lesen ...