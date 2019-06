Bei vielen Tech-Werten hat sich in letzter Zeit Ernüchterung breitgemacht: Ein so großes Wachstum wie bisher können die meisten in Zukunft nicht mehr vorweisen, einfach, weil sie mittlerweile schon so gut wie ihre ganze Zielgruppe als Kunden haben.Auch beim E-Commerce-Riesen Amazon könnte man davon ausgehen, dass irgendwann eine Grenze erreicht ist, ab der es nicht mehr weitergeht. Doch danach sieht es, wenn man Analystenstimmen trauen will, ganz und gar nicht aus. Denn Amazon verbessert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...