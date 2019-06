Bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien will der US-Präsident offenbar auch die konservativen Brexit-Befürworter treffen. Trump wird am Montag in London erwartet.

US-Präsident Donald Trump will bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien womöglich mit dem konservativen Politiker Boris Johnson zusammentreffen. "Er ist ein Freund von mir", sagte Trump vor seiner Abreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...