In Berlin beginnt am Montag (17.00 Uhr) der Tag der deutschen Industrie. Eine Rede hält unter anderem die Präsidentin Estlands, Kersti Kaljulaid. Der Chef der ÖVP in Österreich, Sebastian Kurz, hatte seine Teilnahme zuvor abgesagt.

Am Dienstag erwartet der Industrieverband BDI dann unter anderem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Die deutsche Wirtschaft ist seit langem unzufrieden mit der Politik der schwarz-roten Koalition. Wirtschaftsverbände fordern steuerliche Entlastungen für Unternehmen, weniger Bürokratie und warnt vor weiter steigenden Stromkosten/hoe/DP/he

AXC0019 2019-06-03/05:50