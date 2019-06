Baierbrunn (ots) -



Sport ist gesund - klar. Trotzdem fällt es uns manchmal schwer, die Turnschuhe zu schnüren und aktiv zu werden. Petra Terdenge hat sich erkundigt, wie das besser klappen könnte:



Sprecherin: Sport und Bewegung sollten Spaß machen. Wenn wir uns zum Training quälen müssen, haben wir möglicherweise die falsche Sportart ausgesucht, sagt Diana Faust von der "Apotheken Umschau":



"Es muss nicht immer Laufen, Radfahren oder Schwimmen sein. Es ist auch so etwas wie Gärtnern vorstellbar, Inlineskaten, Qigong, all das ist wunderbar. Oder auch Tanzen zum Beispiel, das ist nämlich echtes Herz-Kreislauf-Training."



Sprecherin: Der Spaßfaktor sollte also stimmen. Auch wichtig: Setzen Sie sich Ziele, die Sie erreichen können:



"Es ist immer sehr hilfreich, wenn man mit sehr kleinen und überschaubaren Zielen anfängt und sich langsam und kleinteilig steigert. Und wenn etwas mal nicht klappt, dann sollte man locker bleiben und einen neuen Anlauf versuchen. Versuchen, die ganze Sache spielerisch anzugehen."



Sprecherin: Auch wer keinen Sport ausüben möchte oder einfach zu wenig Zeit hat, kann mehr Bewegung in seinen Alltag bringen:



"Das könnte so aussehen, dass man mit dem Roller zur S-Bahn fährt anstatt den Bus zu nehmen. Was auch hilft, ist, wenn man sich schon im Vorfeld überlegt, was einen abhalten könnte, seinen Sport zu machen und wenn man sich eine Strategie zurechtlegt, mit der man dann sein Vorhaben trotzdem durchzieht."



Bewegung lohnt sich auf jeden Fall, schreibt die "Apotheken Umschau". Denn Sport macht nicht nur Spaß und ist gut für die Figur, er stärkt auch die Abwehrkräfte und das Herz-Kreislauf-System.



