Die unter 21-Jährigen sind die schwierigsten Kunden: Sie reisen mehr als andere Altersklassen und fordern zugleich höhere Umweltabgaben. Helfen will sich die Branche nach dem Motto Wohnmobil statt Taj Mahal.

Kenny Jacobs verabredet sich mit Geschäftspartnern gern in Coffeeshops. Der Marketingvorstand des Billigfliegers Ryanair trinkt zwar als echter Ire lieber Tee oder wie heute im Starbucks an der Düsseldorfer Königsallee eine Apfelschorle. Doch in den Kaffeeläden kann der Manager mit der hohen Stirn seine schwierigsten Kunden in Ruhe beobachten. "Fast nirgendwo ist die Generation Z in allen Schattierungen so gut vertreten", meint Jacobs.

Noch bevor der Mittvierziger sein Sportsakko über die Armlehne des abgewetzten Ledersofas gelegt hat, sieht er bereits alle drei Typen, auf die er und sein Team die Generation Z herunterbrechen: markenbewusste Konsumenten, Ökos und Voll-Digitale. Drei Oberschüler in Jacken mit sehr sichtbaren Markenzeichen, eine junge Frau mit hellblauen Strähnen und einem "There is no Planet B"-Aufkleber auf der Tasche und ein vielleicht 20-Jähriger mit dicken Kopfhörern und einem gelangweilten Gesicht, der sein Handy an ein Lesegerät hält und sich seinen Tall Latte holt, ohne mit einem Menschen hinter dem Tresen ein Wort zu wechseln.

Konsumfreudig, ökologisch, technikverliebt - diese widersprüchlichen Eigenschaften machen die Generation Z für Jacobs und alle anderen Flugmanager schwieriger als frühere Generationen wie X, Y oder die Millennials. Um die Z-Gruppe zu gewinnen, setzen die Airlines auf andere Marketingstrategien und eine andere Organisation im Unternehmen. Selbst die Hersteller wie Airbus treibt die jüngste Generation um. So verkündete Grazia Vittadini, Technik-Vorstand des Airbus-Konzerns, vergangene Woche das Ziel: "In den nächsten zehn Jahren soll Greta in ein Null-Emissionen-Modell von uns einsteigen."

Der Aufwand ist verständlich. Denn eigentlich sind die 15- bis 21-Jährigen ein Traum für Airlines. Die Gruppe ist sehr reisefreudig. "Unsere Kunden in dieser Altersklasse sind reiseaffiner als der Durchschnitt und auch mehr als die Millennials zwischen Anfang 20 und Mitte 30", sagt Lufthansa-Marketing-Chefin Benita Struve.Dazu kommt eine Vorliebe für ungewöhnliche Orte. "Während schon 25-Jährige und erst recht deren Eltern solche Orte eher meiden, sagt die Generation Z: Unbekanntes Ziel und keinen den wir kennen? Wie aufregend", beschreibt Jacobs das Ergebnis seiner Kundenumfragen. Das gefällt der Reisebranche. Denn in Kroatien oder der französischen Provinz kann der Touristenverkehr anders als an Massenzielen wie Mallorca oder Thailand noch fast ohne Probleme wachsen.Doch die Umfragen der Airlines erzählen leider auch etwas anderes: Die Generation Z ist stärker bereit, ihr Verhalten zu ändern. Das könnte die Branche härter treffen als andere. Denn Flugfreude hin oder her - die Schüler und jüngsten Erwachsenen der von der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg angestoßenen Bewegung Fridays For Future sieht Reisen kritischer als fast alle anderen Formen des Konsums und hält Fliegen für die verzichtbarste aller Umweltbelastungen. Also sollte jeder Passagier Tickets entweder gar nicht buchen oder zumindest "Flugscham" empfinden.

Die Haltung kollidiert zwar im Alltag oft damit, dass Fliegen viel Zeit spart und richtig gebucht auch deutlich billiger ist als andere Verkehrsmittel. ...

