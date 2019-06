Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts004/03.06.2019/06:15) - Kunden, Partner und Freunde von pressetext haben am Freitag in der Harmer's Bar im Palais Kuffner in Wien einen Konzertabend in bester Stimmung erlebt. Zu Jazz-Klängen von Nat Adderly, John Coltrane, George Duke, Roy Hargrove, Joe Henderson, Buddy Johnson und Cedar Walton haben Paul Temmel & Friends mit Aleksandar Jacimovic aus Belgrad aufgespielt. pressetext-Geschäftsführer Franz Temmel begrüßte die Gäste im bis auf den letzten Platz besetzten Jazz-Club. "pressetext wählt mit dem Event ein neues Format der Kundenkommunikation, denn mit guter Musik bringen wir Menschen zusammen und das ist eine gute Nachricht", so Temmel. Viele Kunden und Partner nutzten das verlängerte Wochenende, um in gemütlicher Atmosphäre Freunde und Geschäftspartner zu treffen und auch Kontakte zu knüpfen. Dabei kam es zu einer Reihe neuer österreichisch-deutscher Bekanntschaften, denn auch Gäste aus vielen deutschen Bundesländern wie Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Berlin, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen nutzten ihren Wien-Ausflug für den Konzertbesuch. Unter großem Applaus hat das Ensemble Paul Temmel & Friends neben Eigenkompositionen ein breites Repertoire an Jazz-Standards dargeboten. Dieses reichte von Bepop über Modern Jazz bis zu Pop-Jazz à la Jose James und Michael Jackson. Für all jene, die das Wochenende anderweitig genutzt haben, tritt Paul Temmel & Friends heute, am 3. Juni, um 21 Uhr im legendären Jazzland erneut auf. Viele Gäste hoffen, dass diese Events eine Fortsetzung finden. "Bei so positiver Resonanz erfüllt pressetext den Wunsch nach einer Neuauflage 2020 gerne", so Franz Temmel. Wer solange nicht warten möchte, hat am 22.6., um 20 Uhr, und 23.6., um 17.30 Uhr, die Möglichkeit, Paul Temmel als Pianist am größten Open-Air-Festival Europas, dem Donauinselfest, beim Konzert von James Cottriall http://youtube.com/watch?v=di5X3RISygo und dem Auftritt von Gini & Fellas http://youtube.com/watch?v=ckZ5YKM3Bwo zu lauschen. (Ende) Aussender: pressetext Ansprechpartner: Florian Fügemann Tel.: +43-1-81140-300 E-Mail: jazz@pressetext.com Website: www.pressetext.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190603004

