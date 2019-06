Deutsche Konsum REIT erwirbt 'Vita-Center' in Chemnitz / Gesamtakquisitionsvolumen im aktuellen Geschäftsjahr steigt auf rund EUR 160 Mio. DGAP-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien Deutsche Konsum REIT erwirbt 'Vita-Center' in Chemnitz / Gesamtakquisitionsvolumen im aktuellen Geschäftsjahr steigt auf rund EUR 160 Mio. 03.06.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Deutsche Konsum REIT erwirbt "Vita-Center" in Chemnitz / Gesamtakquisitionsvolumen im aktuellen Geschäftsjahr steigt auf rund EUR 160 Mio. Broderstorf, 3. Juni 2019 - Die Deutsche Konsum REIT-AG ("DKR") (ISIN DE000A14KRD3) hat mit notarieller Beurkundung am 31. Mai 2019 das "Vita-Center" in Chemnitz (Sachsen) erworben. Das Vita-Center ist ein bedeutendes Nahversorgungs- und Stadtteilzentrum im Chemnitzer Stadtbezirk Morgenleite mit einem Einzugsgebiet von rund 20.000 Einwohnern in unmittelbarer Umgebung. Das 1999 erbaute Objekt wurde im Jahr 2018 revitalisiert und umfasst eine Mietfläche von insgesamt rund 42.000 m². Rund 70% der Jahresmiete stammen aus Einzelhandelsflächen, die zu großen Teilen durch nichtzyklische Mieter wie den Lebensmitteleinzelhändlern REWE und ALDI, dem Drogerieeinzelhändler dm sowie Gesundheitsdienstleistungen und Anbietern für Haushaltswaren geankert sind. Weiterhin entfallen jeweils rund 10% der Jahresmieten auf Büroflächen sowie einen Indoor-Trampolin- und Kletterpark, der ein überregional bekanntes Freizeitangebot darstellt. Zudem beherbergt das Vita-Center eine Stadtteilbibliothek der Stadt Chemnitz. Das Objekt erzielt eine Jahresmiete von über EUR 2,9 Mio. und hat eine durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) von mehr als sieben Jahren, wobei die wesentlichen Ankermieter deutlich längere Mietvertragslaufzeiten aufweisen. Zusätzlich bietet der derzeitige Leerstand von 21% nach Einschätzung der DKR ein deutliches Wertschöpfungspotential, welches schrittweise realisiert werden soll. Der Nutzen- und Lastenwechsel wird im August/September 2019 erwartet. Die Akquisition des Vita-Centers ist die bisher größte Einzeltransaktion der DKR. Zuvor hatte die DKR bereits mit Beurkundungen im April und Mai vier Discountmärkte in Eggesin und Lübz (beide Mecklenburg-Vorpommern) sowie in Döberitz und Fürstenwalde (beide Brandenburg) erworben. Ankermieter sind hier Netto, Lidl, NORMA sowie KiK und TEDi. Das Gesamtinvestitionsvolumen für diese Objekte beträgt EUR 40,6 Mio. bei einer Jahresmiete von rund EUR 3,4 Mio. Damit ist das Immobilienportfolio der Deutsche Konsum im Geschäftsjahr 2018/2019 bereits um 34 Immobilien im Ankaufsvolumen von rund EUR 158 Mio. gewachsen. Somit umfasst das Gesamtportfolio (pro forma) derzeit 123 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 720.000 m² und einem Bilanzwert von rund EUR 580 Mio. (vor nächster Immobilienbewertung zum 30. Juni 2019) sowie einer Jahresmiete von rund EUR 49 Mio. Darüber hinaus befindet sich die DKR in konkreten Ankaufsprozessen und erwartet in Kürze weitere Akquisitionen. Rolf Elgeti, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Konsum REIT-AG: "Mit der Akquisition des Vita-Centers in Chemnitz haben wir eine in der Mikrolage sehr etablierte und starke Einzelhandelsimmobilie erworben, die uns sowohl hinsichtlich des Standorts, des Mietermixes und des Gesamtkonzepts nach der Revitalisierung überzeugt hat. Zudem konnten wir das Objekt zu einer sehr attraktiven Rendite erwerben, die zwar leicht unter den generellen Renditeanforderungen der DKR liegt, die aber angesichts der Qualität, Stabilität und des weiteren Potentials der Immobilie absolut gerechtfertigt ist". Über die Deutsche Konsum Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt in der Bewirtschaftung und Entwicklung der Immobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Das ständig wachsende Gesamtportfolio der Deutsche Konsum umfasst derzeit 123 Einzelhandelsimmobilien mit einer annualisierten Miete von rund EUR 49 Mio. Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status ('Real Estate Investment Trust') von der Körperschaft-und Gewerbesteuer befreit. Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG Stefanie Frey Investor Relations E-Mail: sf@deutsche-konsum.de Tel.: +49 (0) 331 74 00 76 - 533 03.06.2019 Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG ISIN: DE000A14KRD3 WKN: A14KRD Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange