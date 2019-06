Zum Wochenauftakt notiert der Dax vorbörslich im Minus. Trumps Handelsstreitigkeiten stehen weiter im Fokus der Anleger, aber auch sein Besuch in Großbritannien.

Zum Start in die neue Woche dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter zurückhaltend agieren: Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der deutsche Leitindex vor Handelsbeginn am Montag im Minus.

Am Freitag schloss der Dax 1,5 Prozent tiefer bei 11.727 Punkten - und damit auf dem tiefsten Stand seit April. Auf Monatssicht büßte das Frankfurter Börsenbarometer knapp fünf Prozent ein. Am Vortag hatte sich der Dax noch stabilisiert und 0,5 Prozent höher bei 11.902 Punkten geschlossen. Grund für die massiven Verluste zum Wochenausklang waren die neuen Entwicklungen im Handelsstreit: Geplante US-Strafzölle auf sämtliche Importwaren aus Mexiko verstärkten die Furcht der Anleger vor einer Abkühlung der Weltkonjunktur.

Auch zum Wochenauftakt dürften Donald Trumps Handelsstreitigkeiten mit Mexiko, aber auch mit China sowie der EU die Anleger weiter beschäftigen. Am Montag wollen die USA und Mexiko über Migration und Handel sprechen. Ein Überblick, was am Montag wichtig wird.

1 - Vorgaben aus den USA

Trumps Zolldrohungen gegen Mexiko haben laut Experten eine Furcht am Markt vor einer Rezession ausgelöst. Der Dow-Jones-Index fiel am Freitag um 1,4 Prozent auf 24.815 Punkte. Er verzeichnete den sechsten Wochenrückgang in Folge, die längste derartige Serie seit acht Jahren. Der breiter gefasste S&P 500 gab um 1,3 Prozent auf 2752 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 1,5 Prozent auf 7453 Punkte.

2 - Handel in Asien

An der Tokioter Börse hat die Handelswoche mit Abschlägen begonnen. Experten verwiesen am Montag ebenfalls auf die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China in Handels- und Sicherheitsfragen sowie den Zollstreit zwischen den USA und Mexiko.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,0 Prozent im Minus bei 20.394 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank ebenfalls um 1,0 Prozent und lag bei 1497 Punkten. Die Börse in Shanghai lag dagegen faktisch unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent. Der MSCI-Index ...

