In genau fünf Wochen konsolidierte der DAX um diesen Satz nach der 4 Monats-Rally ab 2.1.2019. Technisch ist das perfekt, aber unter dem Vorbehalt der beschriebenen Konstellationen: Berlinchaos zum einen, völlig offene Personalentscheidungen im Rahmen der EU mit angeblichem Termin 21. Juni und zum dritten dem Vorfeld des 20 G-Gipfels zum gleichen Termin. Die Winkelzüge in der Politik erlauben mehrere Alternativen aber ohne Überzeugung. Ob die Korrektur damit hält wird sich noch in dieser Woche entscheiden.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info