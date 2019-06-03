FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.06.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
FK8Y XFRA DE0009786152 NASPA-EUROPAF.DEKA
4GP XFRA MX01UR000007 URBI DESARROLLOS URBANOS
LRC XFRA FR0010307819 LEGRAND S.A. INH. EO 4
TEE XFRA CZ0009093209 O2 CZECH REPUBLIC KC 10
UKXA XFRA GB00BYM1JJ00 TOTALLY PLC LS -,10
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
FK8Y XFRA DE0009786152 NASPA-EUROPAF.DEKA
4GP XFRA MX01UR000007 URBI DESARROLLOS URBANOS
LRC XFRA FR0010307819 LEGRAND S.A. INH. EO 4
TEE XFRA CZ0009093209 O2 CZECH REPUBLIC KC 10
UKXA XFRA GB00BYM1JJ00 TOTALLY PLC LS -,10