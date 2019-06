FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

FK8Y XFRA DE0009786152 NASPA-EUROPAF.DEKA

4GP XFRA MX01UR000007 URBI DESARROLLOS URBANOS

LRC XFRA FR0010307819 LEGRAND S.A. INH. EO 4

TEE XFRA CZ0009093209 O2 CZECH REPUBLIC KC 10

UKXA XFRA GB00BYM1JJ00 TOTALLY PLC LS -,10