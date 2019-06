Checken Sie noch E-Mails oder arbeiten Sie schon? Das Postfach wird schnell zum schwarzen Loch der Produktivität. Manche Profis lesen Mails deshalb nur zweimal am Tag. Diese Tipps helfen gegen die E-Mail-Überflutung.

Für den Marketingexperten Eli Langer, der auf Twitter Barack Obama zu seinen Followern zählt, gibt es nur zwei Arten von Menschen. Jene, die ihre E-Mails sofort lesen, und die Nachrichten-Messis.

Ein virtueller Berg ungelesener E-Mails ist aus zwei Gründen eine schlechte Idee. Er beweist, dass man viel zu viele scheinbar unnötige Nachrichten erhält. Da kann es leicht passieren, dass im Wust eine wichtige Information untergeht.

Aber auch das sofortige Abarbeiten hat Schattenseiten. Denn bei einigen Berufstätigen gerät das Lesen der E-Mails zum inoffiziellen Teilzeitjob. Das US-Softwareunternehmen Adobe hat im Juni 2018 online über 1000 Büroangestellte zu deren E-Mail-Routine befragt. Das Ergebnis: Im Durchschnitt wurden täglich 3,1 Stunden auf das Checken beruflicher E-Mails verwendet.

- 40 Prozent der Befragten kamen auf maximal eine Stunde,- 38 Prozent brauchten ein bis vier Stunden,- 21 Prozent schätzten ihr Pensum auf mehr als vier Stunden täglich (dies dürften Menschen sein, bei denen E-Mails einen integralen Teil des Jobprofils ausmachen).

Hinzu kamen 2,5 Stunden, die jeder Befragte im Durchschnitt pro Werktag mit privater E-Mail-Korrespondenz verbrachte. Die wird meist beim Fernsehen (60 Prozent), Telefonieren (35 Prozent) oder auf der Toilette (40 Prozent) erledigt.

Was in der Freizeit quasi nebenbei geschieht, wird am Schreibtisch schnell zur Ablenkungsfalle. Das menschliche Gehirn ist nun einmal nur bedingt für konzentriertes Arbeiten gemacht. Vor allem bei unangenehmen oder als stressig empfundenen Aufgaben tritt es liebend gern die Flucht in sofortige Erfolgserlebnisse an. Da ist das heimelige Postfach-Aufräumen eine willkommene Lösung. Man fühlt sich zwar produktiv (ist ja Arbeit). Aber das ist meist nur Selbstbetrug. Spätestens, wenn der eigentliche ...

